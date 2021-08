El balón y la ilusión ruedan en El Mancho

Ya está en marcha la Cultural Deportiva Cebrereña. De los ‘grandes’, era el que quedaba. Esperó hasta este martes el equipo de Pepe García para saltar de nuevo al césped de El Mancho Ángel Sastre, que echaba de menos a un grupo que seguirá dirigido desde el banquillo por Pepe García –su undécima temporada al frente del equipo culturalista– y comandado sobre el césped por David Terleira, referencia de un vestuario que mantiene el bloque de cursos pasados aunque con alguna baja importante, como las de Javi Gordo o Juanma, cuya aportación este año será circunstancial por cuestiones laborales, o la de Ruba, que hace las maletas al Sancti Spíritu, donde será uno de los refuerzos destacados del Colegios Diocesanos UCAV. Pocos cambios en la plantilla pero muchos en una temporada en la que ‘los chicos de la frontera sur’, como les suelen apodar en las redes sociales, cambian de grupo y rivales. Como el Atlético Candeleda, este año toca jugar en el Grupo B.

Rueda ya el balón y lo hace con un reto claro, tratar de pelear de nuevo por el ascenso. «Es lícito que cuando desciendes la gente piense que vas a subir de manera automática, pero será muy complicado.Todos los equipos quieren estar arriba y tener opciones a final de temporada. Nosotros hemos tratado de mantener un bloque amplio de futbolistas. Lo hemos conseguido y a partir de ahí, con los retoques que podamos realizar, esperamos tener una plantilla lo suficientemente competitiva como para poder optar a lo que queremos, estar en el grupo cabecero a la espera del desenlace final, a sabiendas de que todo el mundo se está reforzando para dar el salto a Tercera RFEF».Porque recuerda Pepe García que tras un curso 2020-21 con muchos descensos, hay muchos ‘ex’ de Tercera en ambos grupos «que querrán de nuevo ascender».

No es un hándicap el cambio de grupo. «Será una motivación .Todo será nuevo para nosotros» señala Pepe García ante los rivales y campos que les esperan este año. «Lo que es una realidad es que los desplazamientos para nosotros serán mucho más asequibles. Van a ser menos kilómetros» valora ante la cercanía de los viajes a Valladolid, Zamora o Salamanca. «En este sentido hemos salido beneficiados en el cuentakilómetros. Incluso para el club será un ahorro de dinero».

Sigue el bloque de los últimos años –David Terleira, Chino, DiegoPérez, Guille Velayos, Garrosa, Garri,Perdi, Fer Gordo, Titi,Pichu, Álvaro Manteca,Adri ‘Sugus’, Manu o Pakato– en lo que supone «dar continuidad a lo que hicimos la temporada pasada» en la que las lesiones de larga duración llevaron al cuadro culturalista a tener que recurrir a los juveniles de la Zona Norte, conjunto con el que mantiene una filialidad desde hace cuatro años. «En una temporada normal –por la posición que acabaron ocupando– no hubiéramos descendido». No quiere personalizar en la continuidad de Terleira pero reconoce que la continuidad del capitán y goleador «para nosotros es importantísima».

Sigue Terleira pero sobre todo mención especial hay que hacer de la continuidad de Pepe García. Once temporadas ya desde su llegada en la 2011-2012 y en la que el equipo ha jugado siete temporadas en la Tercera División (desde la 2013-14 a la 2018-19 y en la 2020-21). «En el club tenían ganas de que siguiera. Yo me he tomado un tiempo de reflexión en el que valorar pros y contras, viendo otras opciones... Pero la insistencia de ellos, de los jugadores, de la afición incluso de Ávila me ha hecho decantarme a seguir un año más en mi casa, en la Cebrereña. Ahora a ilusionarse otra vez y alcanzar la motivación necesaria para estar en lo más alto».