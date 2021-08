La Junta agradece el esfuerzo de miles de personas

"En el peor incendio posible, hemos tenido el mejor equipo posible», señalaba el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, en un acto de reconocimiento público hacia las miles de personas que han participado en las labores del incendio de la Paramera, que hoy mismo anunciaba la Junta que se encontraba estabilizado y fijado en el perímetro y con una superficie estimada de más de 21.900 hectáreas afectadas, al norte y al sur de la Sierra de la Paramera. «Gracias –dijo Hernández Herrero– porque si no es por vosotros, el incendio hubiera tenido peores consecuencias".

En este acto la Junta de Castilla y León quiso agradecer ayer a administraciones, instituciones, asociaciones y voluntarios los trabajos que han desarrollado a lo largo de estos días en el incendio de la Paramera, el peor incendio que ha sufrido nuestra provincia en muchos años. «Agradecer que este incendio no haya sido más grave y con consecuencias luctuosas para nuestra tierra», señalaba el delegado territorial, pero a la vez reconocía que han sido muchos los bienes que se han perdido: forestales y no forestales, instalaciones ganaderas, alguna vivienda... «Pero bien es verdad que si este incendio no ha sido aún más devastador ha sido gracias al trabajo altruista a esa cadena de generosidad que hemos tenido en Ávila y se la que uno se siente especialmente orgulloso».

Enumerando uno a uno a todos los colectivos participantes, agradeció en primer lugar al alcalde del Barraco, José María Manso, en nombre de todos los alcaldes de los municipios afectados «y diría que todos los alcaldes de Ávila, que al día de hoy no solo siguen remitiendo mensajes de solidaridad, sino también elementos que son necesarios como heno, agua y donaciones de todo tipo». También hizo extensivo su agradecimiento a otras instituciones como es la Diputación de Ávila, que ha participiado con todo su operativo. También agradeción al Ayuntamiento de Ávila que «en directa coordinación con la Diputación Provincial y en el servicio que prestan los bomberos de Ávila han estado a disposición del operativo y han realizado magnífica labor». También extendió su agradecimiento al Gobierno de España y al subdelegado en funciones, Francisco Fontanals. «Todos los efectivos y unidades que se han podido disponer, todos los posibles, han estado en Ávila y han desarrollado una magnífica labor». Lo mismo que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que ha estado allí donde se le ha necesitado.

También a la Comunidad de Madrid, cuyo consejero de Emergencias se desplazó en la mañana de ayer hasta el puesto de mando avanzado. «Quiero agradecerselo, como ya lo hizo el presidente de la Junta el otro día, la cantidad de medios de esta comunidad con los que hemos podido contar».

También agradeció a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, especialmente a la Guardia Civil la labor que han desempeñado en el control de tráfico y en los difíciles momentos de las evacuaciones. A las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de distintos puntos de la provincia, que han colaborado en los dispositivos. A la Cruz Roja «Estáis siempre. Hacéis la distribución de alimentos y también habéis contribuido a la evacuación de los pueblos. También el Ayuntamiento de Ávila prestando las dependencias y que ha permitido el tener el avituallamiento, el refrigerio del operativo y de las personas evacuadas». También quiso extender el agradecimiento al obispo de Ávila, que ha cedido dependencias para que pernoctara el operativo en las mejores condiciones. «Quiero mandarle un cariñoso saludo y agradecimiento».

También valoró como muy importante el avituallamiento de todo el equipo que ha liderado Pepa Muñoz, Fernando José Alfayate, presidente de la Federación de Hostelería y José Antonio García Llorente. «Tres personas imprescindibles en este operativo», dijo Hernández Heerrero. Pepa Muñoz es chef del restaurante madrileño ‘El Qüenco de Pepa’ y una de las cabezas visibles del Chef José Andrés World Central Kitchen. Ellos representan a las decenas de voluntarios que han colaborado en la preparación del avituallamiento de los brigadistas.

También reconoció su mérito a los miles de voluntarios que han colaborado también en este dispositivo. Este reconocimiento se hizo extensivo a Roberto y a Raúl, dos voluntarios. Como recordaba Hernández Herrero, cuando tuvo la reunión con los alcaldes para explicarlos en lo que iba a consistir el operativo nocturno en Navalmoral, bajaba en un vehículo de la Sierra con un grupo de amigos, con herramientas (azadas y palas) para defender al monte. «Es una parte que nos olvidamos en demasiadas ocasiones, los voluntarios anónimos que han defendido tanto en el frente sur como en el norte con uñas y con dientes su territorio, en coordinación también con el operativo. Roberto y Raúl son un orgullo para nosotros. A través de vosotros queremos agradecer a los miles de voluntarios que han trabajado para defender lo nuestro».

Por su parte la Cheff Pepa Muñoz, quiso dar las gracias a la ciudad de Ávila «que a mí me ha dado tanto». Y añadió: «Nosotros no hemos hecho nada más que poner los medios y a partir de ahí los voluntarios abulenses lo han hecho todo. Es su ciudad, es su territorio y ellos son quienes lo han hecho todo, tanto la hostelería, como panaderías, supermercados, que nos han abastecido para poder sacar esos miles y miles de bocadillos que hemos sacado todos los días». Y añadió «lo que hacemos es atender emergencias y en una hora abrimos una cocina con la gente local, con productos locales y con todos los medios más cercanos. Las administraciones nos ponen sus espacios como ha sido en este caso el Palacio de Congresos ‘Lienzo Norte’. Creo que hemos dejado una buena semilla que queda en Ávila para atender a cualquier otra emergencia que pueda existir».

El voluntario Roberto San Miguel dijo que el mérito no es suyo, es de todos aquellos voluntarios que como él participaron en el dispositivo, desinteresadamente y desde distintos puntos de Ávila se sumaron al dispositivo. Recalcó que «esto es de todos» y que «el mérito es de todos y que nosotros no hemos hecho más que lo que hubiera hecho cualquiera en esta misma situación. Hemos luchado por lo que tenemos, lo que nos da de comer, por las casas en las que vivimos y por nuestros seres queridos».

Comentaba también el delegado territorial que este operativo en un alto porcentaje está compuesto por personas que pertenecen a la Junta de Castilla y León. «Ellos han mostrado una capacidad enorme y una generosidad infinita en turnos muy por encima de sus jornadas laborales. Lo han pasado muy mal. Han trabajado y han luchado todo lo que han podido y más. Nuestra gratitud también a los emisoristas, que nunca se les ve, a los técnicos, a los agentes medioambientales, brigadistas, conductores… A todas las personas que forman parte del operativo». Señaló que le parecían «injustos» los reproches que está recibiendo el operativo. Y añadió: «Les garantizo que todo lo que se ha hecho es lo que se ha podido y ahora toca otro momento, el de la reconstrucción».

El viceconsejero de Interior y Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo Piriz y también el subdirector general de emergencias, Pedro Antonio Ruiz, se desplazaron ayer hasta el puesto de mando avanzado en la lucha contra el incendio de la Paramera. El delegado territorial aprovechó la presencia de ambos para «agradecer su puesta a disposición de medios aéreos y terrestres en la lucha contra este incendio». El viceconsejero de Interior agradeció al delegado territorial y a todo su equipo «el inmenso trabajo que han hecho en un incendio muy complicado y en esa labor tan compleja de tantísimos efectivos».