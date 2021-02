La demora para un operación quirúrgica pasa de 94 a 152 días

La demora media para una intervención quirúrgica en Castilla y León ha pasado de 94 días en diciembre de 2019 a 152 días en diciembre de 2020. Un incremento que la Consejería de Sanidad achaca a las "circunstancias sobrevenidas" por la pandemia del COVID-19 y la "prolongada" situación existente, desde marzo del año pasado, en los 14 hospitales de la Comunidad. Pese a ello, la Junta destacó en un comunicado que el tiempo de espera ha disminuido en dos días entre septiembre y diciembre pasados.

La lista de espera global para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales de Sacyl se situó al cierre de 2020 en 36.086 pacientes, un 2 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 35.314, según los datos disponibles en el Portal de Salud. Si la referencia es el número de pacientes en espera estructural pasa de 29.263 a 30.322, un 3,6 por ciento más.

Entre los más de 36.000 pacientes que están pendientes de pasar por el quirófano, se encuentran los 2.757 enfermos transitoriamente no programables y los 3.007 en espera tras rechazo de un centro alternativo al hospital público. Eso sí, la suspensión de una gran parte de las consultas ha motivado que el número no sea mucho mayor, ya que los pacientes que no han sido citados por los especialistas no pueden saber si requieren de una operación o no.

La Junta destacó en su nota, recogida por la Agencia Ical, que los centros hospitalarios de pequeño tamaño como Ávila y Aranda de Duero han logrado disminuir el número total de pacientes en espera de una intervención quirúrgica.

La Consejería aseguró que un 93,4 por ciento de los pacientes en prioridad 1, es decir, los casos más urgentes, esperan menos de 30 días tras su indicación, mientras que un 57 por ciento de los de prioridad 2 (demora menor a 90 días) está en su rango de espera, y en los más leves -prioridad 3, menos de 180 días- el 68,3 por ciento se mantiene dentro del plazo establecido.

Los hospitales que mejores cifras presentan en el control del número total de pacientes en lista de espera quirúrgica entre enero y diciembre de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019, fueron los encuadrados en el grupo I (el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro ha bajado de 784 a 559, el Santos Reyes de Aranda de Duero de 565 a 368, y el de Medina del Campo de 755 a 583), a los que se ha unido el Complejo Asistencial de Zamora (1.481 frente a 2.025). Entre el resto, el Hospital Universitario de Burgos (5.493 frente a 5.577) y el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (6.240 frente a 6.496) disminuyeron también el número total de pacientes en lista de espera quirúrgica.

Por especialidades, las que más han disminuido su lista de espera en el cuarto balance del año 2020 han sido, con respecto a 2019, Otorrinolaringología (1.904 frente a 2.719), Cirugía Torácica (75 frente a 87) y Dermatología (254 frente a 290). Por el contrario, según comprobó Ical, Traumatología (con 9.842 personas), Cirugía General (5.760), Oftalmología (4.490) y Urología (2.703) continúan a la cabeza y copan la mayor parte de los pacientes pendientes de pasar por un quirófano.

La Junta precisó que la pandemia también ha influido en consultas externas como en pruebas diagnósticas, "pese a la recuperación de la actividad ordinaria experimentada en la segunda mitad del año".