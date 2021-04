Los Juegos Escolares vuelven de la mano del atletismo

Los Juegos Escolares ya tienen fecha para su retorno. Será el sábado 17 de abril y de manos del atletismo con una jornada en la Ciudad Deportiva que supondrá el regreso del deporte escolar después de un año en el que se han visto paralizados por culpa de la covid-19. La mejora de la situación y la eliminación de las restricciones a los deportes colectivos de contacto han supuesto una puerta abierta para un retorno en el que ya se había comenzado a trabajar hace un par de semanas con la apertura de las inscripciones y que ahora toma forma con esta primera jornada deportiva.

Así lo anuncia el Ayuntamiento de Ávila, responsable de su organización, con una jornada en la que está previsto disputar las competiciones en todas las categorías, desde la Prebenjamín (Sub’8, nacidos entre 2014 y 2016) hasta la Juvenil (Sub’18, nacidos entre 2004 y 2005), para lo cual todos los deportistas deben inscribirse antes de 14 de abril enviando el formulario de inscripción correspondiente al email juegosescolares@ayuntavila.com. Detallan desde el Consistorio que los participantes deberán estar inscritos en los Juegos Escolares para la temporada 2020-2021 en atletismo o actividad polideportiva a través de la aplicación informática DEBA de la Junta de Castilla y León, pudiendo los clubes designar entrenadores o monitores acompañantes.

Desde el Ayuntamiento de Ávila se hace un llamamiento a la participación en las diferentes competiciones de los Juegos Escolares “con el objetivo no solo de fomentar la actividad deportiva y sus valores sino también de acercar en la medida de lo posible la normalidad a los participantes en este tipo de actividades que el curso pasado se vieron suspendidas por la pandemia”.

A la espera de comprobar las inscripciones finales, está previsto que la jornada comience a las 10,00 horas con las pruebas de 60 metros lisos para la categoría Alevín Masculina, finalizando con la competición de los 1.000 metros lisos Cadete Masculina-Femenina. Una jornada en la que, como consecuencia de la situación derivada de la pandemia de la covid-19, “a las instalaciones únicamente podrán acceder los atletas inscritos, los monitores-entrenadores, los jueces, el personal de la organización y el personal sanitario. Se establecerá, además, un circuito de entrada y salida de las pistas” señalan desde el Ayuntamiento en una forma de actuación similar a la que se está siguiendo en las competiciones que ya se han desarrollado en estas instalaciones. Además recuerdan que para poder acceder a las instalaciones será necesario entregar una declaración responsable de no padecer ni tener síntomas compatibles con la covid-19 o haber estado en contacto con personas que lo hayan padecido o, en el caso de haber estado afectado por el coronavirus, haber pasado el tiempo establecido de cuarentena. Igualmente, deberán respetarse las recomendaciones de las autoridades sanitarias y medidas covid-19, de modo que en la entrada y salida de la instalación se evitarán aglomeraciones, tendrá que mantenerse la distancia de seguridad y los atletas deberán llevar obligatoriamente mascarilla salvo en el momento de la competición (también entre intentos en las pruebas de concursos), siendo obligatorio en todo momento el uso de la mascarilla para monitores, jueces y personal de la organización. Los atletas no podrán compartir comida, bebida o aparatos de uso individual y no estará permitida la utilización de los vestuarios.

El atletismo tira del carro

Fue el atletismo uno de los primeros deportes que se pudieron y supieron amoldar a las necesidades de la covid-19 y se ha convertido en una de las actividades deportivas con mayor importancia en los últimos meses en la capital. Será este deporte el que suponga el retorno de los Juegos Escolares 2021 en un calendario que esta semana conocía que tendrá en los próximos meses varias fechas de relevancia. Se inaugura precisamente esta particular agenda deportiva este sábado de manos del Club Puente Romanillos con la celebración del I Trofeo de Primavera en un formato de dos jornadas – sábado y domingo – para todas las categorías y abierto a todos los atletas federados de Castilla y León siempre respetando las medidas y aforo covid-19. A partir de ahí el calendario ya reserva las fechas del 17 de abril para la Jornada de Atletismo de los Juegos Escolares, el 1 y 2 de mayo con el Gran Premio de San Segundo también en formato de dos jornadas y organizado por el Puente Romanillos. El 8 de mayo se celebrará el Campeonato Autonómico Sub’14 al Aire Libre, en este caso organizado por la Delegación Provincial de Atletismo, el 5 de junio el Campeonato Autonómico Máster al Aire Libre, el 12 de junio la clausura de la Escuela de Atletismo Ciudad de Ávila Puente Romanillos y el 19 de junio el Campeonato Autonómico Sub’16 al Aire Libre.