El PP califica el pleno de presupuestos como un trámite

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Sánchez-Reyes, considera que el Pleno del próximo miércoles, en el que se debatirán el presupuesto municipal para el presente año, «para el equipo de gobierno es un trámite. No creemos que se consiga avanzar o debatir. Entre los dos grupos de la oposición representamos a más de 13.000 abulenses que se quedan sin escuchar en estos presupuestos, y dudamos que los que apoyaron al equipo de gobierno estén de acuerdo con estos presupuestos que anteponen el aparato propagandístico a los ciudadanos. El Pleno será un trámite de aprobación legal, sin debate y sin trabajar conjuntamente, eso que ellos suelen decir de remar en la misma dirección».

Sánchez-Reyes explicó en rueda de prensa la posición de su grupo ante las cuentas municipales para este año asegurando que «el primer presupuesto de Por Ávila y Ciudadanos fue un desastre en su planteamiento, en su ejecución y también en la nula capacidad de reacción que demostraron tener ante la crisis económica tan grave causada por la pandemia.y este segundo proyecto va por el mismo camino, lamentablemente para nuestra ciudad», ya, a su juicio, «estamos ante un equipo de gobierno que trabaja con prepotencia, con soberbia y que manipula las enmiendas de la oposición para crear sus discurso habitual, el de la confusión y el eslogan vacío».

Para la portavoz popular, «son unos presupuestos que no tienen en cuenta la crisis, que demuestran una nula vocación de servicio para los ciudadanos de Ávila, que no hacen ni un solo sacrificio, ni un gesto de empatía hacia todos los ciudadanos que lo están pasando tan mal» y en los que «la prepotencia de Por Ávila y Ciudadanos se demuestra por ejemplo en que no han aceptado ni una sola enmienda y más de 70 se les han presentado entre todos, de la oposición».

Sánchez-Reyes acuso de «soberbia» al equipo de gobierno «cuando dicen que son tan buenos gestores que dicen que les ha sobrado dinero del presupuesto del año pasado. Decir eso y querer que el abulense de a pie les crea es, como mínimo, una falta de respeto. Les ha sobrado dinero porque ha habido decenas de acciones presupuestadas que la pandemia les ha impedido ejecutar. Tienen la soberbia de sacar pecho porque les ha sobrado dinero, pero los ciudadanos siguen pagando impuestos exactamente igual y sus gobernantes municipales no han hecho las cosas».

Para la portavoz popular, «el equipo de gobierno ha perdido una oportunidad de impulsar Ávila en un momento muy delicado, yo diría que incluso crítico. Estos presupuestos lastrarán la recuperación».

El PP votará en contra de estas cuentas a cuya máxima responsable, la teniente de alcalde de Hacienda, Ángela García, Sánchez-Reyes acusó de «manipulación» y de «engañar a los ciudadanos, igual que el concejal liberado de Ciudadanos, mintiendo sobre las enmiendas presentadas por el Partido Popular. Es intolerable escuchar a la teniente de alcalde decir que la oposición no sabe cómo funciona el Ayuntamiento, ella que hace los deberes con cuatro meses de retraso. Este equipo de gobierno no entiende que hay una situación crítica en la ciudad. La teniente de alcalde quiere manipular a la opinión pública, pero tiene el problema de que los abulenses ya los conocen, a ella y a sus compañeros del equipo de gobierno».

Por su parte, el concejal popular Mario Ayuso informó que su grupo presentó unas «enmiendas valoradas en 889.000 euros y todas fueron rechazadas, entre ellas destinar 200.000 en ayudas a empleo estable y 100.000 para ayudas específicas para la creación de empleo. Rechazan también 100.000 euros en ayudas directas al pago de tributos municipales para hosteleros, comerciantes o autónomos que han tenido que cerrar por reducir aforos y horarios y que han visto bajar mucho su facturación o se han negado a ayudar a la hermandad de Donantes».