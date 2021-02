El PP prepara su Congreso con el objetivo de mostrar unidad

El Partido Popular de Ávila prepara la celebración de su Congreso Provincial Extraordinario en el que pretende mostrar una imagen de unidad sobre la que mantenerse como el partido más votado en la provincia y prepararse para recuperar la capital, perdida en las elecciones de mayo de 2019. A diferencia de lo que ocurrió en el anterior congreso, en el que se presentaron dos candidaturas, por lo que tuvo que haber unas primarias de las que salió elegido Carlos García para el cargo de presidente, todo apunta a que en esta ocasión no habrá más candidatura que la de García, que aspira a ser reelegido.

El mes de marzo será el momento para una cita cuyo formato podría ser telemático dada la situación de la pandemia, pero habrá que esperar a que se acerque la fecha exacta de su celebración para conocer las posibilidades de que pudiera llevarse a cabo de manera presencial, aunque con varias restricciones marcadas por la cuestión sanitaria. En otras provincias ya se han celebrado los congresos provinciales de este partido con un formato mixto, presencial y telemático.

El PPde Ávila ha convocado para este próximo lunes a las 19,00 horas una reunión de su Junta Directiva, de la que saldrá la convocatoria del Congreso. La reunión de realizará de manera telemática y está prevista la intervención del presidente regional del partido y presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En las últimas fechas se han llevado a cabo desde el partido diferentes movimientos para ir avanzando en la convocatoria de esta cita, algo que corresponde según los estatutos a la Junta Directiva Provincial del partido, teniendo en cuenta que «quienes sean candidatos a la Presidencia deberán presentar su candidatura ante la Comisión Organizadora correspondiente hasta 15 días después de la convocatoria del Congreso».

Aunque «hasta que no se convoque el Congreso no se podrá saber si habrá una o más candidaturas», advierten miembros de la formación popular abulense, varias de las fuentes consultadas por este periódico ven «poco probable, por no decir imposible», que haya otra lista diferente a la que encabezará Carlos García, elegido como presidente provincial del PP en el año 2017 con el 60% de los votos en las primarias, en las que superó a la candidatura que encabezaba Miguel Ángel García Nieto, y que fue ratificado luego en el Congreso recibiendo el apoyo del 95% de los compromisarios. Algunos incluso van más allá y cuando se les pregunta por lo que puede pasar este año en el congreso afirman rotundamente que «está más claro que el agua», en referencia a la continuidad de Carlos García.

«Tenemos que dar una imagen de unidad y generosidad, y tenemos que acertar con el equipo», comentan dirigentes populares, «sobre todo si queremos recuperar la capital, porque en la provincia el partido tiene una base muy sólida, se ha hecho un buen trabajo y tenemos la sensación de que vamos a crecer aún más». Otros consideran que unas primarias «no serían una buena noticia» y confían en que «haya una lista potente e integradora» de un partido que salvo en la cita de hace cuatro años, mostró en los congresos una imagen de unidad total. Volver ahora a esa situación «dependerá de que el actual presidente sepa cohesionarnos a todos, y para ello ha estado trabajando», se comenta desde dentro.

En esta ocasión, y salvo que desde las direcciones de Madrid o de Valladolid se pueda apuntar a otra dirección, la continuidad de la Presidencia es segura, otra cosa es lo que suceda con el equipo que actualmente rodea a Carlos García, cuya labor, habla otro dirigente, «puede haber creado cierto malestar en algunos sectores del partido», pero no lo suficiente como para que haya una alternativa con posibilidades reales de discutirle la Presidencia.