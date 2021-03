COSMO estrenará en abril una comedia y un drama policíaco

De la actriz y guionista Sharon Horgan, ganadora de un Bafta y nominada al Emmy por Catastrophe y del ganador del Bafta por The IT Crowd Graham Linehan COSMO estrena en España el 23 de abril Motherland, una sitcom británica que nos muestra los momentos más cínicos, hilarantes y competitivos de un grupo de padres que coinciden en las actividades escolares de sus hijos.

Julia es una madre trabajadora muy estresada, que intenta compaginar como puede el cuidado de sus hijos y su trabajo. Forma parte de un grupo de padres y madres nada perfectos que tratan de sobrevivir a las dificultades y los traumas de tener hijos en una sociedad en la que el equilibrio entre trabajo, familia y cuidado personal es prácticamente un sueño.

Motherland muestra con mucho humor la vida de Julia y también la de otros miembros de este grupo tan diverso como Kevin, un padre que se queda a gusto en casa o Liz, que intenta encajar en la vida social del resto de padres y madres de la zona, que siguen las directrices de Amanda, líder de las madres Alpha, que parece que siempre lo tiene todo bajo control. Anne, por su parte, es una de las mujeres mejor organizadas de todo el colegio y una gran amiga de Amanda.

Además, COSMO también apuesta por las series de detectives con el estreno de Crímenes perfectos partir del 11 de abril, una nueva producción francesa donde una pareja de investigadores se enfrenta a los casos considerados «magistrales», aquellos en los que los criminales no dejan huella. La novedad es que el dúo protagonista cambia cada dos episodios, pero… ¿conseguirán estos policías resolver unos crímenes aparentemente perfectos?

Y siguiendo con las producciones en las que se investigan asesinatos, la cadena presenta a Agatha Raisin, la Bridget Jones del crimen que no tiene reparos en indagar y resolver los casos más complicados en su retiro de la campiña inglesa. La tercera temporada de esta serie llega hoy, y en los nuevos capítulos la agencia de detectives de Agatha abre sus puertas y el pueblo de Carsely no puede contener la emoción. Cuando, a pesar del interés, la agencia no consigue atraer suficientes clientes, James propondrá indagar en el turbio pasado de una legendaria casa encantada, una oportunidad para salvar el negocio y conseguir publicidad.

Por otro lado, este año la ceremonia de los premios Óscar se ha retrasado debido a la pandemia y se celebrará en Los Ángeles el próximo 25 de abril. Para celebrar la fiesta del cine por excelencia, COSMO pondrá en marcha una programación especial de cine a lo largo de esa semana. Desde el lunes 19, la programación estará dedicada a grandes títulos que han sido premiados o nominados a lo largo de los años. De esta manera, los espectadores del canal podrán ver títulos como Una mente maravillosa, Carol, Los intocables de Eliot Ness, Gangs of New York, El club de los poetas muertos, Quiz Show. El dilema, Apocalypto o La invención de Hugo.