"Más de 1.000 días sin licitar el pliego de basuras"

El grupo municipal del Partido Popular ha insistido de nuevo en denunciar la falta de un pliego de basuras para la ciudad de Ávila. "El equipo de gobierno lleva más de 1.000 días sin sacar a licitación el pliego y fuera de la prórroga legal”, ha manifestado Miguel Encinar, portavoz popular en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, en un comunicado de prensa.

Encinar señala que, “por más que incidimos en ello, el alcalde no parece darse cuenta de la importancia de sacar adelante este contrato. Es algo absolutamente necesario para poder aumentar frecuencias de recogidas, sustituir contenedores, optimizar su ubicación o ganar eficacia en el reciclaje de residuos en todos los barrios de la ciudad, también en los anexionados”.

El concejal popular destaca que “en mayo de 2020 el teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente manifestó que los técnicos municipales ya estaban trabajando en la redacción del pliego de basuras y que su licitación estaba prevista para el mes de octubre. Sin embargo, once meses después de esas declaraciones, no nos han presentado ningún borrador y, obviamente, la licitación no se ha llevado a cabo”.

A juicio del edil popular, la recogida y el tratamiento de residuos es un aspecto de la gestión municipal que ha evolucionado mucho en los últimos años, y la ciudadanía está cada vez más concienciada acerca de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. En este sentido, el edil del PP señala que “el Ayuntamiento debe dar respuesta a esta demanda y ofrecer a los abulenses un servicio acorde con esta nueva realidad”.

Asimismo, indica que “son muchas las quejas de los abulenses ante el depósito descontrolado de residuos en algunos puntos de la ciudad. El equipo de gobierno demuestra pasividad frente a estas situaciones que, por un lado, ni las solventa adecuadamente cuando ocurren, ni se anticipa a estos hechos informando a la población de cuándo pueden dejar en la calle los enseres. Porque hay que tener también en cuenta que siempre es importante la limpieza de la ciudad, pero más aún en tiempos de pandemia”.