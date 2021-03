El Museo de Ávila está de vuelta, y con novedades

ELMuseo de Ávila, dependiente de la Junta de Castilla y León, también está de vuelta en la desescalada iniciada esta semana por parte de la Junta de Castilla y León, una vez publicada en el Bocyl la orden por la que se acordó, desde el pasado lunes, la apertura de todos sus centros culturales, museos y bibliotecas, cerrados desde 22 de enero de 2021, ante la mejora de la situación epidemiológica. La mejora de la incidencia acumulada a 14 días en toda la comunidad y del resto de datos epidemiológicos que ha permitido abrir también la hostelería, los gimnasios y centros comerciales ha llevado también a la Junta a abrir estos espacios culturales, aunque con las medidas restrictivas sobre los aforos recogidas para el nivel 4 de alerta, esto es, a un tercio del aforo como máximo.

El Museo de Ávila no abre los lunes así que este martes fue el primer día de reapertura. La vuelta ha estado marcada por la tranquilidad y también por las novedades que se han incorporado al espacio cultural durante esta etapa de cierre al público, no en vano aunque la instalación no ha permitido visitas en prácticamente mes y medio, la actividad no solo ha continuado en su interior, sino que se ha difundido al exterior a través de varias actividades.

Su director, Javier Jiménez Gadea, confirmaba que el Museo de Ávila había reabierto sus puertas con dos novedades, la pieza de invierno, que se tuvo que presentar en febrero mediante una conferencia on line, cuando ya estaba cerrado el espacio, y que por primera vez puede verse de manera presencial, y los cuatro vídeos explicativos que, a través de los códigos QR que aparecen en los carteles, completan el proyecto ‘piezas de película’.

desde piedrahíta. El programa ‘Pieza de invierno’ es una puerta abierta a los fondos culturales que en esta ocasión tiene como protagonista a un arca de caudales con muchos años de historia. José Luis Díez Juste, conservador del Museo, fue el encargado de presentar hace un mes esa pieza a través de youtube en el Canal Cultura de Castilla y León, un arca de caudales de 55 centímetros de largo, 35 de ancho y 34 de alto, con un peso aproximado de 50 kilogramos y que se incorporó a las colecciones del Museo de Ávila en 2019, por donación de María del Pilar Martínez de la Peña, quien la ofreció en legado testamentario. Esta singular pieza procede de la casa familiar de la donante, en Piedrahíta, donde perteneció a sus bisabuelos.

Esta arca de madera y hierro que ya está disponible para la visita es un magnífico testimonio de un tipo de caja de caudales que, con origen en el siglo XVI centroeuropeo, pervivió en numerosos ámbitos rurales y urbanos hasta el siglo XIX, cumpliendo con las necesidades de seguridad, recaudación o ahorro de colectivos, instituciones y particulares, en la sociedad preindustrial.

Yde la ‘pieza de invierno’ a las ‘piezas de película’. El sepulcro de Abd Allah el Rico, el mosaico de Magazos, el sepulcro de Bernaldino de Barrientos y el conjunto de verracos y cistas de Martiherrero ya transportan al visitante, a través de sus respectivos códigos QR, a un mundo de información en forma de vídeos documentales con los que desde el Museo de Ávila da la opción de profundizar más en el conocimiento de estas singulares obras de arte.