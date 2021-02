El Real Ávila se deja la piel en Aranda

Cruel derrota para un Real Ávila que remó hasta la orilla para quedarse a un paso de sacar, al menos, un empate que hubiera sido merecido ante la Arandina, que supo sacar partido a su eficacia en una mala primera mitad de los encarnados. Los abulenses jugaron mejor pero cometieron numerosos y graves errores defensivos a lo largo del choque y acabaron pagándolo muy caro, porque en la primera regaló tres goles. Demasiado regalo.

El Real Ávila recordó al de partidos pasados, poco contundente en defensa sobre el césped de El Montecillo poco contundente en defensa. De hecho en los primeros diez minutos de partido tendría un par de despistes muy serios que los locales no supieron aprovechar del todo, pero en los que Sagüés ya creó el pánico entre la zaga abulense y además marcó un gol. Y es que uno de esos errores les costó un tanto tempranero en contra, en el minuto 8 obra de un Santín que hizo el primero tras una contra local montada con demasiada comodidad.

Superado el cuarto de hora llegó la primera visitante, cuando un buen balón al espacio lo tocaba de puntera Aitor y con Maxi batido la pelota se iba fuera lamiendo madera. Este primer susto metió el miedo en el cuerpo a los locales, que dieron un paso atrás cediendo la pelota a un Real Ávila que iría ganado enteros con el paso de los minutos. Rondando el ecuador de la primera parte la imagen del partido había cambiado. Los encarnados tuvieron dos llegadas claras para empatar, especialmente la segunda tras una gran jugada de Aitor que Maxi rechazó con un gran intervención y el rebote a un Manu Moreira demasiado escorado no acabó en la red.

Los encarnados merecían el gol pero lo que llegó fue el 2-0 burgalés. A la media hora y en una acción aislada Barbero no se lo pensaba dos veces y soltaba un gran disparo que se colaba por arriba sin que Brian pudiera hacer nada.

El Real Ávila volvió a la carga pero seis minutos más tarde en una falta lateral un nuevo fallo defensivo permitía a Dani Munguía rematar completamente solo fusilando a Brian. El resultado (3-0) quedaba prácticamente sentenciado cuando todavía quedaban diez minutos para marcharse a los vestuarios.

Nada más reiniciarse el partido un nuevo error defensivo bien pudo suponer el 4-0 pero el local Santín no estuvo fino. No es que el Real Ávila no mostrara una buena actitud o ganas, porque de hecho dominó desde el reinicio y logró marcar (3-1) en el 52’ tras una gran galopada de Ruba con centro al área que dejó pasar a Asensio inteligentemente y remachó Rubén Ramiro a la red; pero el problema radicaba en que atrás concedía demasiado y así resultaba imposible.

Los encarnados siguieron controlando la pelota e incluso la hicieron circular con criterio, pero no menos cierto es que superada la hora un nuevo regalo defensivo casi la aprovecha una Arandina que no llegaba nunca pero había hecho tres goles y fallado otros dos. Sin embargo, a falta de un cuarto de hora Marcos Isla hacía el 3-2. Ahora todo parecía posible. De ahí al final los encarnados se volcaron con todo, pero más allá de un posible penalti no pitado no tuvieron ninguna realmente clara y terminaron pagando los errores cometidos con la derrota.