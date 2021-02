"Gestión irresponsable del personal municipal"

El concejal socialista responsable de personal, José Antonio Herráez, ha alertado al equipo de gobierno sobre la necesidad de articular medidas para la gestión responsable de los recursos humanos municipales. Así, se ha referido «·a una cuestión de la que hemos tenido conocimiento relacionada con la apertura de instalaciones deportivas, cuya gestión se ha externalizado y que, sin embargo, requiere de personal municipal para realizar este servicio. Concretamente, nos referimos a los campos de hierba artificial de Sancti Spíritu que se han incluido en el contrato de instalaciones deportivas externalizadas por el equipo de gobierno».

«En el mismo, dice literalmente, que todo el personal afecto al servicio dependerá, única y exclusivamente y a todos los efectos del adjudicatario» indica el edil socialista que sostiene que «si una empresa privada se encarga de un servicio, debe hacerse cargo del mismo sin absorber recursos municipales porque ello supone un agravio y una merma de personal para realizar otras labores. El Ayuntamiento está para velar por el cumplimiento de los contratos y los servicios externalizados no para poner personal y que se lo ahorre la empresa». Ante esta situación, Herráez ha cuestionado, nuevamente, «la política de personal de Por Ávila que adolece de rigor y de mano izquierda. No obstante, ha ejercido presiones sobre el personal municipal para que llevaran a cabo la tarea de apertura de estos campos de fútbol». El edil socialista no comparte esta flexibilidad a la hora de que la empresa pueda incumplir las condiciones de su contrato y que el equipo de gobierno traslade la obligatoriedad de ofrecer un servicio a empleados municipales, «cuando no son responsables de cubrir la carencia de la externalización».