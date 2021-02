El Grupo Almanzor cumple 50 años

Hay cosas que no se olvidan, por mucho tiempo que pase. «Había sido un invierno de mucha nieve» pero aquel 28 de febrero de 1971 una veintena de montañeros decidieron reunirse en Prado Pozas. «Este es el momento de tomar una decisión» se dijeron. No era una reunión casual. Muchos de ellos se habían visto las caras días antes en el Instituto Alonso de Madrigal con motivo entonces de la proyección de unas películas francesas sobre temática de montaña, otros se conocían entre ellos de verse por Gredos y la idea de poner en marcha un club de montaña ya había salido en más de una conversación. Y de las intenciones, los hechos. «Decidimos quedar en Gredos y ver qué podíamos hacer».Y lo que hicieron fue, después de que cada uno de ellos hubiera hecho una ruta, quedar en Prado Pozas para tomar una decisión. «Allí acordamos que íbamos a formalizar un club, aunque entonces no tenía ni nombre ni apellidos» recuerda uno de sus fundadores, Jesús Mayorga Burgos, que acabaría siendo su primer secretario. «Fui uno más de los que pasaba por allí» señala como parte de un grupo del que aún recuerda sus nombres y del que destaca uno por encima de todos, Aurelio Delgado, alma matter. Así nacía el Grupo Almanzor. Aunque su acta fundacional marca el 25 de marzo, fue en Prado Pozas aquel nevado mes de febrero de 1971 cuando el club se ponía en marcha. 50 años después el legado de todos ellos sigue vigente.

Saturnino, Fernando Martín, José Luis González Sanjuan llegaron desde la Laguna, desde el Morezón llegaron Javier Sánchez Asiaín, Jaime Mañoso, José Javier Díez Álvarez y Jesús Mayorga Burgos; y desde el Refugio del Rey Aurelio Delgado, Gregorio Hernández Díaz, Máxima Martín Sánchez,María Luisa Resina Domínguez, María Jesús Media González, Mercedes Sánchez Asiaín, José María Sánchez Asiaín, Luis Adolfo Sánchez Asiaín, José Vidal Mañoso Pérez,Fernando Ruiz Blanco,Fernando Población y Luis Martín Sánchez. «Por unanimidad acordamos que íbamos a formalizar un club» recuerda Jesús Mayorga. A raíz de aquello comenzaron las reuniones en la ‘Casa del Deporte’, que se encontraba en la calle Reyes Católicos. «Teníamos reuniones prácticamente todos los días». Había que darle forma legal a un club que tendría a Saturnino González como primer presidente.

Antes de su fundación las páginas de El Diario de Ávila recogían un 9 de marzo de 1971 los primeros pasos de un club «que se propone fomentar el amor y respeto a la naturaleza en primer término, estimular el amor a la montaña y la solidaridad y amistad entre la juventud abulense y facilitar la práctica del montañismo por mediación de cursos especializados, situando Ávila al nivel que el deporte de montaña le corresponde.Buen comienzo para la empresa son estos propósitos y el espíritu juvenil y deportivos que anima a los organizadores» relataban entonces las páginas del periódico.

Han pasado los años. «Echas en falta a muchos amigos» reconoce Jesús Mayorga cuando echa la mirada atrás en un día como hoy, cuando no sólo participó en la fundación del Grupo Almanzor sino en el que conocía a su mujer. Un aniversario muy especial de un club que siempre ha contado y que sigue contando con el cariño de la gente. «Nos apoyaron mucho» destacando entre ello la relación con la Guardia Civil. 50 años después el legado de aquel grupo de montañeros sigue muy vigente. «No lo haríamos tan mal».