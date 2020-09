El Diocesanos, la elección final de Oli

Salvo cambio inesperado de última hora, y pocos lo esperan a estas alturas de verano, Oli se convertirá de nuevo en jugador del Colegios Diocesanos en un viaje de ida y vuelta al Sancti Spíritu, donde se reencontrará con SergioMayorga, con el que ha convivido estos últimos años en el Real Ávila, pero también con otros jugadores como Pablo Negro, Nacho o Víctor, la generación del juvenil que consiguió el ascenso a la División de Honor y la posterior permanencia en la categoría de la mano de José Alberto Fernández Somoza, un entrenador que volverá a tenerlos a todos ellos, y otros más, a sus órdenes. Entonces, en las categorías inferiores, todos fueron piezas indiscutibles del entramado titular. Ahora, en el debut del equipo colegial en Tercera, apunta a ello, aunque primero se lo tendrán que ganar.

Desde que Oli tomara la decisión de salir del Real Ávila, donde estas últimas tres temporadas (desde la 2017-18 a la 2019-20) no ha conseguido hacerse con un puesto como titular y siempre ha encontrado la competencia directa de alguno de los refuerzos veraniegos, el billete de regreso al Colegios Diocesanos lo tuvo encima de la mesa. Su regreso se daba por seguro, como el de Mayorga, que no lo dudó, pero no fueron pocos los equipos que se interesaron por contar con un central Sub’23 que tiene buen cartel en el fútbol de Castilla y León. Entre ellos llegó el Atlético Astorga de un Miguel Ángel Miñambres que le tuvo a sus órdenes en su paso por el equipo en la última parte del campeonato en la 2017-2018. Aunque con otras ofertas encima de la mesa, el interés del Colegios Diocesanos por volver a recuperar a ‘su’ central nunca desapareció en estas semanas, en las que parece haber convencido finalmente a un jugador que, aunque formado en las categorías inferiores del Real Ávila, vivió en el juvenil del Diocesanos sus mejores momentos.

A la espera de que el Colegios Diocesanos dé el último paso, confirmando oficialmente el fichaje del jugador, Oli llegará al Sancti Spíritu para convertirse sin duda alguna en pieza clave en la defensa de un equipo que ya cuenta con los nombres de Víctor González, Fernando, Mario, Josito, Javivi, Vicente, Christian, Sergio Alonso, Juli, Mario Hidalgo, Ángel Encinar, Nacho, Darío, Héctor Pose, Quique, Isma, Diego, Dani, Sergio Mayorga y PabloNegro.