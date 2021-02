«El espíritu de amor por la montaña sigue ahí»

Es una fecha muy especial para el Grupo de Montaña Almanzor, pero le llega en un momento «raro, complicado». Cumple el club abulense sus 50 años pero las celebraciones, al menos las grupales, han tenido que quedar para otro momento y reinventadas a una situación que no permite las reuniones más allá de 30 personas federadas. «La idea era haber reunido a todo el mundo en el sitio donde comenzó todo, en Prado Pozas» describe Elena Delgado, presidenta del Grupo Almanzor en una propuesta semejante a lo que ocurrió aquel 28 de febrero de 1971 cuando, después de realizar varias rutas, los montañeros se reunieron en este paraje abulense para poner en marcha lo que es hoy el Grupo Almanzor. «La idea era haber hecho diferentes actividades en las proximidades y reunirnos a una hora concreta para celebrarlo todos juntos, pero ha sido imposible». Han optado «por la prudencia» y por una celebración diferente, «desde la distancia», con felicitaciones en forma de fotos y vídeos que han pedido a todos sus socios, aficionados y amigos para dar forma al vídeo que acompañará la exposición que están preparando para el mes de octubre.

Aunque sin los actos programados, el 50 Aniversario del Grupo Almanzor sigue siendo un gran momento para el club. Un momento en el que recordar todo lo hecho, que es mucho, pero también todo lo que queda por hacer. «El calendario para 2021 está hecho» señalan. No paran. Y lo hacen con la misma filosofía y espíritu que les vio nacer. «Ese espíritu inicial, como era el amor por la montaña, por la naturaleza, por el deporte, por compartir momentos en la montaña o el descubrir zonas de Gredos sigue estando ahí. Es precisamente gracias a ese espíritu por lo que el Grupo Almanzor sigue adelante» tiene muy claro Elena Delgado. Son las raíces del club y este aniversario es un buen momento para recordarlas. Lógicamente el paso de los años ha hecho que todo evolucione. «No son los mismos los materiales de ahora a los que había antes» comenta Elena. Materiales pero también la seguridad, la importancia de federarse o la propia formación. Y todo ello ha permitido al club abrir aún más su abanico de acción, aunque desde siempre las familias y los más pequeños han estado muy presentes. «Ya en los inicios había muchas familias con sus hijos a los que supieron inculcar ese espíritu de amor por la montaña y la naturaleza. 50 años después nosotros estamos recogiendo eso». Ahora les toca a ellos seguir inculcándolo. «Tratamos que todos los meses haya actividades infantiles y juveniles para tratar que siga ahí».

Ylo hacen desde una provincia afortunada para todos los que aprecian la montaña. «Se debería apreciar y respetar mucho más» valora Elena Delgado. «No apreciamos ni cuidamos lo que tenemos. Somos una provincia muy afortunada teniendo lo que tenemos» comenta ante el entorno que rodea Ávila y que no siempre es valorado como se merece. «No sólo es Gredos sino la Sierra de Ávila, que es otra maravilla que la gente no conoce.En otras provincias no tienen esta suerte. Aún podría haber mucha más gente que practicara estos deportes» comenta en una labor por seguir creciendo en la que nunca han parado. Porque a lo largo de estos años han sido más de 3.800 socios los que han pasado por el club, el segundo más importante de Castilla y León. «Son cifras que dicen que se están haciendo las cosas bien, aunque siempre se puede mejorar».

Un 2021 muy completo

Con el claro deseo «de poder retomar las actividades» desde el GrupoAlmanzor no han dudado en diseñar su calendario de actividades para este 2021 siempre, claro está, supeditado a la covid-19 pero con la esperanza de que la primavera pudiera abrir las puertas a ciertas actividades. «Nos gustaría que algunas actividades no pasaran este año sin celebrarse» comenta su presidenta,Elena Delgado, apuntando algunas como la XCarrera por Montaña Pico Zapatero - VCross del Castillo, marcada para el 5-6 de junio o el Homenaje al Pico Almanzor, entre el 24-25 de julio. Todas ellas en un programa con clásicos como la Marcha Miguel Ángel González Náñez, la Marcha Infantil Profesor Trujillano o la Travesía Ramón Asiaín. En octubre llegará el momento de las Jornadas Montañeros Abulenses así como la exposición que están preparando por el aniversario.