España no llega al millón de viajeros en junio

Los viajeros registrados en los hoteles españoles en junio no llegaron ni al millón: 920.778 frente a los 11,34 millones de ese mes de 2019. No obstante, el levantamiento del estado de alarma el día 21 de ese mes empezó a mover muy ligeramente el turismo nacional, que suma más de 800.000 de esta cifra.

Según el INE, en lo que va de año se han perdido más del 70% de las pernoctaciones a causa del coronavirus. En junio seguían cerrados más de dos tercios de los 20.000 hoteles existentes en España. Solo abrieron 5.896 y apenas ofertaron 322.508 plazas (el 17,6 % del total), frente a 1,8 millones disponibles un año antes.

El 21 de junio finalizó el estado de alarma y desde entonces se permitió la movilidad por todo el país, además de que se levantó el cierre de fronteras con los países Schengen (salvo con Portugal, que se hizo el 1 de julio), pero en las tres primeras semanas apenas hubo operación ni movimientos turísticos.

Así, las noches de hotel consumidas en junio cayeron el 95,1% interanual, al pasar de 37,1 millones a 1,8 millones.

El sector nacional se animó algo más que el extranjero, todavía inexistente: las pernoctaciones de los residentes disminuyeron un 87%, hasta 1,5 millones (11,54 millones en junio de 2019), y las de extranjeros bajaron un 98,8%, con poco más de 310.000 (25,56 millones hace un año).

La caída de junio se suma a la del 99,2% de mayo, cuando apenas abrieron 1.567 hoteles. En abril no hubo clientes en estos centros y en marzo, con el inicio del estado de alarma, bajaron el 61,1%.

El cierre de la actividad en los meses de la alarma -entre marzo y junio pasado- tiene su reflejo también en los datos del primer semestre, en el que hubo un 70,5% menos de pernoctaciones, desde los 149,4 millones del año pasado a tan solo 4,1 millones en enero-junio.

Empleos

Mientras, de los 268.016 puestos de trabajo que daban los establecimientos abiertos en junio de 2019, se ha pasado a tan solo 28.341 contratos.

También la estancia media registró un descenso importante: de las 3,3 noches por viajero gastadas en junio de 2019 se pasó a solo dos.

Respecto de la ocupación, en junio se cubrió el 18,8% de las plazas ofertadas, con un descenso anual del 71,5 %. En fin de semana fue del 20,4%. A ello, se suma una caída del 11,1% en los precios, con descensos que alcanzan el 25,5% en los establecimientos de cinco estrellas.

Estos pobres resultados en ocupación y precios arrojan un fuerte retroceso en la ratio que mejor refleja la rentabilidad: la tarifa media por habitación disponible, que depende de ambos factores. En junio cayó a 13,16 euros, un 80,6% menos que hace un año.

La otra ratio para medir el estado del sector es la facturación media diaria por habitación ocupada (ADR), que bajó de 93 a 57,9 euros, un 37,8 % menos.

Desplome del sector hostelero por los rebrotes

La caída de la actividad en la hostelería se sitúa en el 25%, por lo que empeora por primera vez desde el inicio de la desescalada en la semana del 13 al 19 de julio por los rebrotes del coronavirus en diferentes puntos de España.

En concreto, en esta semana estaba abierto el 84% de los establecimientos de hostelería, con una caída de las ventas de los distribuidores del 25%.