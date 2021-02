Tudanca: «No vamos a eximir a la Junta de cumplir el pacto»

El secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz de su grupo en las Cortes, Luis Tudanca, aseguró que no van a «eximir» a la Junta del cumplimiento del pacto para la recuperación y exigió al presidente Alfonso Fernández Mañueco que se ponga en marcha el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias. «Un plan no se destruye, Mañueco tiene que cumplir de la primera a la última letra del acuerdo; nosotros hemos denunciado su incumplimiento, pero no vamos a eximir a la Junta de su cumplimiento», argumentó a preguntas de los periodistas respecto a las anteriores declaraciones del portavoz del Grupo Mixto, el procurador de Podemos Pablo Fernández, que dio prácticamente por roto ese pacto tras acusar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al portavoz, Francisco Igea, de haberse «cagado» en el mismo.

«Los contratos firmados no se destruyen, se cumplen de la primera a la última línea», indicó en concreto Luis Tudanca quien, en este punto, advirtió también de que Castilla y León no tiene un problema de recursos ya que las arcas de la Comunidad tienen 240 millones de superávit tras haber recibido una «inmensa cantidad de recursos» que ha transferido el Gobierno de la nación. «¿A qué esperan para gastar ese dinero? ¿A qué esperan para invertir en sanidad?», se cuestionó el dirigente socialista que volvió a reclamar ayudas directas para los sectores más vulnerables. En concreto exigió la puesta en marcha del Inversiones Sociales Prioritarias, que recoge un fondo de inversión de 250 millones, la apertura de la atención presencial o un nuevo plan de inversiones sociales prioritarias destinado a solucionar problemas de infraestructura y carencias de décadas, recordó Tudanca.

Durante la rueda de prensa, el dirigente socialista censuró que los profesionales sanitarios «hayan pasado de héroes a villanos» para la Junta y acusó a Alfonso Fernández Mañueco de «mentir» por decir que no se aplicaría el decreto de regulación del trabajo sin una negociación, que no se ha producido como denunció este lunes Satse con el traslado de enfermeras del Río Hortega al Edificio Rondilla.

Mucho más duro fue instantes antes el secretario regional de Podemos, Pablo Fernández, que aseguró Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea «han destruido» y se «han cagado» en el Pacto de Reconstrucción. Además, aseguró que todos y cada uno de los sectores representados en el acuerdo reconocen que ha sido un «engaño», y reprochó que «todavía tengan el cuajo de decir se está cumpliendo».