Retraso en la segunda dosis para 1.200 sanitarios de Ávila

El ritmo de vacunación en la provincia de Ávila se ha visto nuevamente alterado esta semana por la escasez de suministros del fármaco. Si el mes pasado era la vacuna de Pfizer y BionTech la que redujo su suministro, ahora es Moderna la que lo ha hecho, con repercusión en toda España y, como no, también en Ávila. Y es que los 1.200 sanitarios que recibieron la primera dosis de esta vacuna hace 29 días y que ayer tenían que haber comenzado con la segunda para lograr la inmunidad, vieron como su cita se retrasaba, de momento sin fecha determinada.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, explicó que «desgraciadamente estamos en manos de las compañías farmacéuticas. Esta misma incidencia la tuvimos semanas atrás con la compañía Pfizer y ahora Moderna, de manera repentina, nos ha comunicado que para toda España la distribución de vacunas disminuía de forma radical». Una problemática que también se extiende a otros países europeos.

«Somos muy conscientes desde la Junta de que está pendiente de inocular la segunda dosis para lograr la inmunidad de nuestros sanitarios de primera línea», señaló Hernández, quien apuntó que «son 1.200 esas primeras dosis que se habían administrado hace 28 días».

Quiso, no obstante, mandar un mensaje de tranquilidad porque «tenemos cierto margen porque no son 28 días exactos, tenemos ocho o diez días más para lograr esa inmunidad, pero son circunstancias que no solamente nos sobrepasan porque ojalá las hubiéramos recibido ya, sino que además de ser circunstancias externas nos condicionan sobremanera que las noticias lleguen de una manera tan repentina, porque hubiéramos comunicado la suspensión de esa programación de la vacunación en esta jornada, razón por la que pido sinceras disculpas a todos los sanitarios que estaban con la expectativa de recibir esa vacuna». Ante esta situación -prosiguió- «nos vemos obligados a reprogramar esa vacunación y esperemos que en los últimos días de febrero o primeros de marzo recibamos las dosis también en compensación a las que no hemos recibido esta semana y podamos lograr la total inmunidad para esos sanitarios».

El delegado quiso dejar claro que «ha sido una circunstancia sobrevenida. Los sistemas de producción de las compañías farmacéuticas tendentes a incrementar su producción están ralentizando las entregas que esperábamos semana a semana y lo que sí hay es un compromiso que esperamos que se cumpla, y estaremos vigilantes, de que se compense ese déficit de vacunas que no han sido entregadas esta semana. Pero es muy difícil programar la vacunación sin disponer de esa vacuna y es una causa absolutamente externa a la Delegación Territorial y también al Complejo Hospitalario donde esperaban esas vacunas».

También subrayó la «inmediatez» en la administración de la vacuna, de forma que «el mismo día que llega se inocula la vacuna, pero dependemos de las compañías farmacéuticas y del Ministerio de Sanidad, que es quien recibe con carácter centralizado todas las vacunas y las distribuye en todas las comunidades autónomas». Por lo tanto, «nosotros creemos que vamos a estar en condiciones de administrar esa vacuna en breves fechas», afirmó, al tiempo que precisó que «ningún sanitario ha recibido la segunda dosis de Moderna, pero sí han recibido algunos de ellos la segunda dosis de Pfizer».

Críticas del PSOE.

Los procuradores del PSOE de Ávila, Miguel Hernández y Soraya Blázquez, criticaron hoy" la mala gestión de la Junta de Castilla y León en el proceso de vacunación del personal sanitario de primera línea después de conocerse que se ha aplazado la vacunación de la segunda dosis, "al menos hasta la semana que viene, por rotura de stock”, según la comunicación recibida por los afectados.

Los parlamentarios denunciaron que "el personal sanitario al que se iba a suministrar la vacuna estaba citado en el Complejo Hospitalario a partir de las 8.30 horas y, cuando ya estaban esperando a ser vacunados, han empezado a ser avisados de que la vacunación se posponía, previsiblemente hasta la semana que viene".

"No se trata de un hecho repentino porque la Junta lo lleva anunciando varios días, y ya sabían que no iba a haber dosis, circunstancia que, a juicio de los procuradores socialistas, evidencia la improvisación con la que actúa la Consejería de Sanidad y la escasa sensibilidad con la que está tratando al personal del Hospital, de Atención Primaria y de Emergencias, incluido en el segundo día de vacunación", señalaron los procuradores socialistas.