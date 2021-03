Mañueco y Egea acudirán al Congreso del PP abulense

Este sábado es día importante para los populares abulenses pues a lo largo de la mañana, entre las 10,30 y las 13,30 horas celebrarán su 12 Congreso Provincial Extraordinario del que saldrá elegido Carlos García como presidente o dicho de otro modo, será el momento de renovar el cargo si tienen a bien manifestarlo con su voto los 650 compromisarios con derecho al mismo. Y es que García ha sido el único que presentó candidatura y es el actual presidente del partido.

Acompañando a García y al PP de Ávila estarán físicamente en el Lienzo Norte, epicentro del Congreso, el presidente de los populares de Castilla y León y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y también Teodoro García Egea, secretario general del PP nacional.

Serán de los pocos que puedan estar físicamente en la sala de Cámara del centro de congresos y exposiciones abulense pues, la pandemia obliga y el PP, tal y como expresaba el presidente del comité organizador del congreso, José Francisco Hernández Herrero, va a cumplir escrupulosamente lo que dicta la autoridad sanitaria y eso pasa por la escasa presencia física de miembros del partido, salvo en un principio el propio comité organizador, que dará el relevo a la mesa del Congreso. Este órgano está compuesto por nueve miembros y comenzará a desarrollar su papel a partir de las 10,30 de la manaña. Lo hará bajo la presidencia de Alicia García;la vicepresidencia de Héctor Palencia y tendrá como secretario a José Luis Valverde, que se acompañarán de otros seis miembros más. Junto a ellos, García, Egea o Mañueco, no muchos más.

Hasta que llegue la hora de votar y eso ocurrirá entre las 11,45 y las 12,15 -ahí sí de manera telemática que es como todos los interesados tendrán que seguir el congreso-, la jornada dará pie a cuatro comunicaciones preparadas por diversos miembros del PP y un informe técnico a cargo del secretario del partido, Juan Pablo Martín. También desde Nuevas Generaciones harán su aportación al Congreso, desgranaba Hernández Herrero, quien aseguraba que un congreso telemático como es éste, el primero de Castilla y León del PP, «es un reto», pero se mostraba convencido de que iba a salir bien porque además en una zona anexa a la sala de Cámara del Lienzo Norte habrá personas dedicadas a solventar cualquier problema de conexión o que pueda dar la plataforma zoom, la elegida para celebrar el congreso. Un congreso que tiene claro su lema ‘Activemos Ávila’ pues ése es otro reto de presente y de futuro y se puede palpar en las comunicaciones que se leerán. Es necesario reactivar Ávila, entienden y más con la pandemia de la covid-19 tan presente y hacerlo a través de personas con una responsabilidad pública. El compromiso, decía Hernández Herrero, es con todos los municipios «y más allá de las siglas políticas».

Por supuesto tras la elección, Carlos García deberá exponer su programa y presentar a su equipo.

De todo ello podrán ser testigos también diferentes representantes del tejido social abulense a los que se ha invitado formalmente aunque lo cierto es que pese a ser «un evento interno» quieren hacerlo abierto, por ello, se podrá seguir desde la web del PP.

Es el «congreso de la seguridad y el de la transparencia» prometía el presidente de la comisión organizadora

sobre la moción de censura .Dado que el congreso provincial extraordinario se celebrará apenas 48 horas antes de que se empiece a debatir la moción de censura a nivel regional y contra Alfonso Fernández Mañueco y sus socios de gobierno los medios preguntaron si esta circunstancia podría empañar el acto abulense. En ese sentido el presidente del comité organizador, José Francisco Hernández Herrero, se mostró convencido de que la moción de censura iba a fracasar, aún así aseguró que en el seno del PP «estamos volcados en la gestión de la pandemia porque nos jugamos vidas humanas y la salud es la prioridad». La moción, dijo, que no les va a distraer," ni les va a hacer perder energías en lo realmente importante que es esa gestión" y que «la vacuna llegue a sus destinatarios», además de «la recuperación económica», como demuestra el hecho, decía de que este viernes salieran convocadas hasta cuatro líneas de ayuda para, entre otros, comercios o centros deportivos que tan mal lo están pasando. No van a entrar, dijo «ni en juegos de sillas ni de especulaciones». «Allá otros si quieren que se quite el otro para ponerse unos», «no debemos distraernos con juegos de sillas» porque ya es difícil la gestión sin distracciones, concluyó.