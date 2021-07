La comisión de residencias ahonda la división en las Cortes

La comisión de investigación sobre la gestión de la covid en los centros residenciales de la Comunidad, creada a propuesta de toda la oposición, ahonda la división política en las Cortes al no haberse aún convocado para su constitución y para iniciar sus primeros trabajos.

Ante esta paralización, la secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, acusó ayer al Partido Popular y a Ciudadanos, los dos grupos parlamentarios que conforman el Gobierno de la Junta, de «obstruir de forma premeditada y deliberada» la puesta en marcha de la comisión de investigación. «A día de hoy, y pese a que se declaró julio como un mes hábil, aún no han facilitado los nombres de los miembros de sus partidos que integrarán esta comisión, con lo que todavía no ha podido ser convocada», lamentó antes de valorar: «No quieren convocar la comisión, no les interesa. Ellos sabrán por qué».

Los portavoces de PP y Ciudadanos, Raúl de la Hoz y David Castaño, rechazaron su falta de interés y garantizaron que se conocerá «toda la verdad y en profundidad» lo que sucedió en las residencias de la Comunidad durante la pandemia, eso sí ambos dejaron claro que lo mejor es esperar a que concluya el plazo para oponerse a la ampliación de la comisión planteada por el PP, lo que sucederá el próximo 15 de septiembre.

Gómez Urbán recordó que el objetivo de esta comisión es «saber qué pasó en nuestras residencias para poner los medios para que no vuelva a suceder» y recalcó que «ellos tendrán que dar explicaciones y dirimir sus responsabilidades frente a las familias de los más de 4.000 fallecidos en las residencias de la Comunidad durante la pandemia». «Tendremos que pensar que tienen mucho que ocultar para que no hayan dado los nombres y pongan todas las trabas para que pueda convocarse la comisión», expuso.

En ese sentido, calificó como «una tomadura de pelo» la situación, «pero no con el resto de grupos, sino contra toda la ciudadanía de Castilla y León, y especialmente contra los familiares de los mayores afectados en los centros residenciales». «No tienen vergüenza ni humanidad alguna», acusó la dirigente socialista, antes de afirmar que es «necesario comenzar a trabajar cuanto antes» y apuntar que los brotes que se están produciendo ahora en residencias de mayores «son responsabilidad suya».

Gómez compareció acompañada por la coordinadora del área de Familia e Igualdad de Oportunidades del GPS, Nuria Rubio, que insistió en que el «único objetivo» al crear esta comisión era “saber qué había sucedido para evitar que volviera a suceder». «Hoy tenemos datos muy preocupantes de lo que está pasando en los centros residenciales. En León se ha confirmado un brote con más de 50 positivos, y somos la segunda autonomía en índice de contagio en centros de mayores, solo por detrás de Cataluña, con 143 contagios en residencias la última semana. ¿Dónde está la consejera de Familia, Isabel Blanco? Solo la vemos de visitas y de tourné por la Comunidad convirtiendo actos institucionales en actos de partido», atacó en declaraciones recogidas por Ical.

Réplica

No dejaron pasar estas acusaciones los grupos que sostienen a la Junta y el portavoz popular, Raúl de la Hoz, garantizó que desde las Cortes se analizará «de verdad y en profundidad» lo sucedido en las residencias de Castilla y León y del conjunto del país durante la pandemia, al tiempo que consideró que se trata de una investigación que debería haberse realizado en el Congreso donde «el PSOE se ha opuesto a ello».

De la Hoz señaló que el 15 de septiembre finaliza el plazo para oponerse a la ampliación planteada por PP para abrirla al ámbito nacional dado que el mando único en el estado de alarma era del Gobierno.

De la Hoz defendió la necesidad de aprovechar esta comisión para conocer por qué en España se «tardó una semana» en decidir el confinamiento de la población, si esa demora «tuvo relación o no» con los número de fallecidos en residencias, por qué «no se permitió» a las autonomías adquirir material o por qué «España es el peor país de UE en gestión de la crisis y, desgraciadamente, en número de fallecidos».

El portavoz de Cs, David Castaño, consideró que el PSOE sólo busca el «desgaste político» con la puesta en marcha de la comisión, ya que, como defendió, lo «coherente» es esperar al próximo periodo de sesiones.

Castaño rechazó las críticas y defendió que la decisión de los grupos que sustentan al Gobierno es «coherente», ya que la propuesta de ampliar esta investigación al ámbito nacional se debe debatir para su aprobación y entonces cambiaría el objeto de la comisión y habría que volver a realizar toda la tramitación.