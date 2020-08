La revuelta comunera, en la plaza de la Catedral

Con motivo de los 500 años de la revuelta que protagonizaron los Comuneros, la plaza de la Catedral, de la mano del grupo de teatro Escabel, volverá a revivir un momento importante de la historia en el que Ávila jugó un papel determinante en la firma de la Ley Perpetua de 1520, la que es considerada como la primera Constitución del Mundo. Un evento que llega de la mano del Área de Turismo del Ayuntamiento de Ávila este domingo con dos representaciones –a las 21,00 y a las 21,45 horas– en una propuesta que combina teatro, patrimonio e historia.Entrada gratuita previa inscripción en el Centro de Recepción de Visitantes, siendo el aforo limitado a 24 personas.

No es la plaza de la Catedral un escenario escogido al azar, si no que tiene su importante vinculación y significado. La sacristía de la Catedral de Ávila era el escenario en el que hace 500 años veía la luz la Ley Perpetua de la Santa Junta de Ávila, uno de los documentos políticos más revolucionarios de la época al recoger derechos desconocidos, entre ellos que era el pueblo el que tenía el poder frente al Rey en el marco del movimiento comunero. Esta Ley Perpetua está considerada como el precedente de los textos constitucionales modernos e incluso la primera Constitución del Mundo, de ahí que un aniversario tan redondo de semejante evento no se quisiera dejar pasar por alto en la ciudad, que a inicios del mes de agosto ya pudo disfrutar con este evento.

La propuesta teatralizada combina historia y entretenimiento de manos del grupo Escabel y Jorge Díaz, guía turístico. La visita guiada, que parte del CRV, se desarrolla en tres planos, el del conductor de la actividad, que detalló las circunstancias que rodearon a la revuelta comunera y a la Constitución de Ávila; el de dos personajes de la época que tuvieron papel en la asamblea, Suero del Águila y el tundidor Pinillos, y el del pueblo local, que comenta los acontecimientos.

El aforo máximo de la actividad, 24 personas, permite mantener las distancias de seguridad. La mascarilla es obligatoria en este viaje en el tiempo de cinco siglos atrás.