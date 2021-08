Dorda: "Conocer los problemas de mi demarcación"

Canario de ascendencia manchega, puede, como el mismo reconoce, asumir hablar como los canarios o los conquenses, territorios que lleva en el corazón. Es Gustavo Dorda Medina, el nuevo teniente coronel jefe de la Comandancia de Ávila. En la siguiente entrevista muestra cuál es su plan de trabajo en la Comandancia de Ávila de la que se hizo frente el pasado mes de junio.

El pasado mes de junio se incorporaba a su nuevo destino en Ávila como jefe de la Comandancia de Ávila ¿Cómo ha ido pasando estos días en su nuevo destino?

El trabajo desarrollado en estas seis semanas ha sido precioso. Pretendes hacer las cosas lo mejor posible. Estás al frente con una Comandancia con 700 trabajadores y la seguridad de cien mil personas que viven en nuestra demarcación. Como a todo ser humano cuando asume una responsabilidad de estas características, te da vértigo. Por esto mi intención de aprender lo más rápidamente posible para que como jefe aprenda cuál es la problemática de mi demarcación, de mi personal y de mis medios y empezar rápidamente a dar las mejores soluciones.

¿Cómo definiría esta provincia en materia de seguridad?

No solamente es una de las provincias más seguras de España sino que lo más importante hoy por hoy es que la tendencia no parece que vaya a cambiar en breve. Espero no equivocarme.

Cuáles son los problemas y los retos que tiene que afrontar en materia de seguridad esta provincia?

Además de la ciberdelincuencia hay más cosas que me preocupan. La pandemia no se ha terminado. Estamos realizando una labor de acompañamiento al ciudadano para que mantenga ese esfuerzo que todos tenemos que realizar porque es necesario y si hay personas contumaces que tenemos que sancionarles porque no cumple las normas que hoy más que nunca hay que respetar porque la pandemia, por desgracia, no se ha acabado. Seguimos persiguiendo las fiestas ilegales y los botellones en la calle. El tema de los incendios, no se nos olvide. Hasta le fecha todo va bien. Como siempre tenemos un despliegue bastante amplio en la provincia. Los ciudadanos si ven una columna de humo, que llamen al 062 o a los servicios de Emergencias 112. Los rescates de montaña están ahí y Gredos es una sierra de alta montaña que hay que saber respetar si te adentras en ella. Tenemos una infraestructura muy buena con dos equipos de rescate al norte y al sur de Gredos y el helicóptero de Torrejón, que está viniendo cuando se le requiere. Otros aspectos que me preocupan es la Violencia de Género, hay una línea de preocupación máxima en el Ministerio y en toda la sociedad. No se si más adelante, pero la implementación de equipos específicos relacionados con este tipo de violencia será necesaria, a parte de la formación que se están dando a los integrantes de las distintas unidades y en las unidades específicas como las EMUME (Equipos de Mujer y Menores). En Ávila la incidencia de estos delitos es baja, pero tenemos que estar pendientes de las denuncias, de las órdenes de seguimiento. También hay una cosa que nos preocupa bastante como es el tráfico. La gentes sigue bebiendo y consumiento sustancias estupefacientes. El tráfico sigue siendo un problema, pero afortunadamente con unas cifras menores que hace años, dentro de un esfuerzo, que aún debe continuar. Las cifras de víctimas distan mucho de lo que eran hace años, pero la labor de la Agrupación de Tráfico siguen estando ahí. Los fines de semana se recibe en Ávila una influencia de motoristas de Madrid por la zona de Las Navas y que a nosotros nos genera preocupación porque todos los fines de semana hay algún incidente, cuando no accidentes con víctimas.

En cuanto a la plantilla de la Guardia Civil en Ávila reconocía el otro día que de las 740 plazas de la plantilla de la Comandancia de Ávila están cubiertas 700 ¿Es suficiente para afrontar los nuevos retos a que debe hacer frente la Guardia Civil en esta provincia?

Quiero lo mejor para mi provincia. Cualquier gestor, de cualquier ámbito público o privado, ¿quien no quiere más? Pero honestamente creo que tenemos una plantilla adecuada. Tenemos una cobertura bastante alta en relación con otras comandancias. No hay esa población flotante de guardias civiles que están queriendo volverse a su provincia de origen, ni jóvenes con poca experiencia que están en un destino para ganar antigüedad y poder elegir destino a sus lugares de origen.

Hace unos días la diputada por Ávila del Partido Popular Alicia García, reclamaba al Ministerio del Interior la renovación de la flota de vehículos, algunos de los cuales, según denunciaba, tenían muchos años y kilómetros. ¿Cuál es la situación del material con el que deben trabajar cada día los agentes?

El porcentaje de vehículos que tenemos con pocos kilómetros es superior al porcentaje que tenemos con muchos kilómetros. Desde el mayor respeto a las declaraciones de un cargo político en el ejercicio de sus funciones. Pero también es verdad que al igual que estoy contento con la plantilla que tengo, también lo estoy con los medios que tengo. Los vehículos de la Guardia Civil hacen kilómetros, para eso están. Desde hace unos años en la Dirección General, y lo sé porque provengo de ahí, hay dos ámbitos en los que la Guardia Civil está volcando sus esfuerzos. Se trabaja en la gestión de flota de una mera muy puntillosa y se buscan las vías para ir renovando la flota, para ir poniendo los vehículos más cargados de kilómetros en sitios en los que ya el servicios que realizan son de poco kilometraje y los vehículos nuevos, donde se realizan más kilómetros. Cuando vi esa noticia llamé a mis compañeros de los organos centrales dedicados a la gestión logística. Me dijeron que tenemos vehículos viejos, pero también tenemos muchos vehículos nuevos. Hay mucha gente dedicada en este esfuerzo y en Ávila no nos podemos quejar. Respecto a los cuarteles, tenemos 29. También la Dirección General ha realizado un esfuerzo importante. Ha habido bastante créditos para reforma y mantenimiento, que nos permite ir afrontando las situaciones más urgentes. Hay cuarteles mejores y peores. En algunos hay que realizar una inversión mayor, pero afortunadamente tengo el respaldo de la Jefatura de mi Zona de Castilla y León y de la Dirección General de la Guardia Civil para ir planteando incluso obras de mucha importancia.

El asunto de los chalecos está muy centralizado. Lo último que supe es que chalecos femeninos hay para todas las mujeres de la Guardia Civil y hay chalecos suficientes para todo el personal que trabaja en línea de servicio. No hay un chaleco individual para cada uno, pero sé que se están tramitando grandes expedientes para alcanzar un objetivo: que todos tengamos un chaleco.