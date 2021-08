El PSG pone precio a Mbappé

El París Saint Germain (PSG) no descarta vender a Kylian Mbappé, pero lo hará bajo sus condiciones y ha rechazado la oferta de los 160 millones de euros del Real Madrid porque considera que es muy insuficiente.

Este es el mensaje de su director deportivo, que en una conferencia telefónica con varios medios este miércoles ha cargado contra la actitud del Real Madrid, que considera "inaceptable".

El brasileño Leonardo ha confirmado que recibieron la oferta del club merengue y que dieron una respuesta verbal negativa.

"Está lejos de lo que se puede considerar un valor suficiente, lejos de lo que pagamos por el mismo jugador con 18 años", ha señalado en alusión a que el PSG tuvo que dar al Mónaco 180 millones de euros para ficharlo. Mbappé actualmente tiene 22 años y fue campeón mundial con 19.

Además, ha recordado que en virtud del acuerdo establecido entonces, tendría que ceder una parte del dinero que recibiría del Madrid al Mónaco, unos 35 millones de euros.

Una forma de poner presión al club español para que eleve el precio de aquí al día 31 cuando termina el mercado de fichajes en verano, aunque el director deportivo vuelve a repetir que el PSG querría que Mbappé siga con ellos. Según el diario Le Parisien, el Paris Saint-Germain aceptaría una oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé que alcanzase los 220 millones de euros.

"La posición del club -ha repetido- siempre ha sido quedarse con Kylian y renovar el contrato. Ha habido varias reuniones para eso y sigue siendo nuestro objetivo. Hemos hecho una propuesta a Kylian al nivel de los otros jugadores top e incluso hemos hecho más recientemente".

Sin embargo, a continuación ha dejado caer que "si un jugador quiere irse, no vamos a retenerlo. Pero se irá con nuestras condiciones. No cerramos la puerta a nadie, pero no hemos recibido ninguna nueva oferta" del Madrid.

Leonardo, del que se sabe que mantiene una relación fría con la joven estrella, se ha quejado del club merengue porque "esta propuesta a siete días del fin del mercato parece una estrategia del Real Madrid para conseguir un no de nuestra parte y luego decir que lo han intentado todo para tener el jugador".

El joven prodigio tiene contrato con el PSG hasta junio de 2022 y en enero ya quedará libre para buscar otro equipo.

Ha añadido que desde hace dos años el equipo madrileño tiene "una actitud irrespetuosa, incorrecta e incluso ilegal, ya que no tienes derecho de ponerte en contacto con un jugador directamente. Es inaceptable".

Tampoco se ha librado de las críticas del director deportivo el propio Mbappé, que al PSG le había "prometido que no se iría libre del club. De forma que no podemos decir que estemos contentos".

Piqué 'compra' los derechos de la Ligue 1

Kosmos, la empresa de la que es copropietario y consejero delegado el central del Barcelona Gerard Piqué, ha comprado los derechos de retransmisión televisiva en España de la liga francesa, en la que milita el argentino Lionel Messi (París Saint-Germain), para sublicenciarlos a otra cadena o plataforma que los retransmita.

La compra, realizada junto a la empresa Enjoy Televisión, incluye la explotación en España de los derechos televisivos de las dos principales categorías del fútbol francés, la Ligue 1 y la Ligue 2, para las próximas tres temporadas, según ha adelantado 2Playbook.

La cadena de televisión Telecinco, propiedad del grupo italiano Mediaset, retransmitirá el próximo partido liguero del París Saint-Germain francés contra el Reims, el domingo 29 de agosto a las 20:45 horas CET, en el que se espera el debut del argentino Lionel Messi con el conjunto galo.

La cadena televisiva ha llegado a un acuerdo con Kosmos y, al mismo tiempo, el encuentro se podrá ver también en el canal en la plataforma de vídeo por internet Twitch del popular comentarista Ibai Llanos, según ha desvelado él mismo en Twitter. Llanos ya ofreció a través de su canal la Copa América 2021 de este verano.

El acuerdo por el que Kosmos cede estos derechos a Mediaset y a Ibai Llanos es solo para el primer partido, según han especificado fuentes de Kosmos Holdings.

La compañía pretende sublicenciar el conjunto de la temporada para lo que está en contacto con los diferentes operadores de televisión en España, tanto canales de televisión como plataformas audiovisuales, añaden esas mismas fuentes.