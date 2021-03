Concentración de sanitarios contra el acuerdo Junta-Satse

Profesionales de la Sanidad Pública en Ávila se concentraron este lunes a las puertas del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, convocados por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CSIF, para manifestar rechazo al acuerdo suscrito el pasado 19 de marzo entre la Junta de Castilla y León y el Sindicato de Enfermería (Satse) “fuera de la mesa de negociación”. Un acuerdo que, según expresaron los sindicatos convocantes en un manifiesto, “menosprecia a todos los profesionales sanitarios” y provoca “enfado y decepción” porque “tras un año luchando contra la pandemia de la covid-19, parece que solo se merece la atención de la Junta un eslabón de la cadena”, cuando “la equipación salarial es un derecho de todos los trabajadores”.

La coordinadora de la Federación de Sanidad de CCOO Ávila, Sonsoles Nieto González, incidió en que esta concentración se había convocado “por la discriminación de la Consejería de Sanidad y de todo el Gobierno regional al resto de trabajadores de Castilla y León y en especial a los sanitarios”, pues según expuso, “lo que no puede es llegar a negociaciones con chanchullos sesgados. Las retribuciones se negocian en la mesa sectorial y no puede ser que empiecen a desunir, a crear chiringuitos y a negociar lo que quieren con cada categoría”. A su juicio, “eso no es legar, porque la norma dice que es en la mesa de negociación donde se deben tratar las retribuciones para todo el personal, ya que aquí no trabajamos solo enfermeras, sino todo el personal, desde operarios de servicios hasta facultativos, y no se puede discriminar a nadie”.

En la misma línea, la secretaria del sector de Sanidad de FSP-UGT Ávila, Beatriz Llorente Galán, señaló que “nos sumamos todos a esta protesta porque todas las categorías trabajamos en Sacyl. Entendemos que no se tiene que negociar fuera de la mesa de negociación, que es donde se deben hacer las cosas legalmente, y se tiene que hacer con todas las categorías y tenemos que luchar por ello, no la Dirección de Enfermería por un lado o la Dirección Médica por otro, pues la covid la han pasado todos, todos hemos estado al pie del cañón peleándolo y todos los trabajadores tienen derecho a esa subida salarial”.

Respecto a la legalidad del acuerdo firmado entre Junta y Satse, Llorente apuntó que “se está estudiando a nivel regional para denunciarlo por vía judicial, ya que dudamos de la legalidad de estos acuerdos negociados por detrás, porque para eso están las mesas de negociación”.

De igual forma, Alfonso Sánchez Galán, responsable de CSIF Sanidad, manifestó que “creemos que el señor Francisco Igea y la señora Verónica Casado están haciendo una política de ‘divide y vencerás’. Consideramos que es una farsa y una escenificación lo que han hecho porque la Ley de Transparencia exige conocer esos acuerdos”.

Desde CCOO, CSIF y UGT quisieron también dejar claro que no están en contra de que “se les suban las retribuciones a las enfermeras, pero queremos que esa subida salarial sea para todos. Por supuesto que queremos que se les suba el sueldo y que se equipare con el resto de categorías, pero no solo a ellas, porque aquí trabajamos muchos”, apuntaron sus representantes sindicales, quienes añadieron que “en Sanidad es un trabajo interdisciplinar, desde que ingresa un paciente, y desde luego el foro legal para aprobar esas cosas es la mesa sectorial, y a día de hoy no conocemos el acuerdo entre Junta y Satse por lo que creemos que es una farsa”.

También se sumaron a esta concentración representantes del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, para quienes “legislar sólo para un colectivo profesional sanitario constituye un total desprecio al resto de profesionales de la Sanidad”. “Si las retribuciones del colectivo de enfermeras no son las apropiadas y deciden confrontar los sueldos con los de otras comunidades autónomas, entendemos que también pueden hacerlo con otros colectivos profesionales”, afirmaron, al tiempo que anunciaron que interpondrán “las denuncias oportunas en los tribunales contra los responsables de mantener la Sanidad en Castilla y León fuera de la ley”.