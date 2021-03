De Murcia a Madrid: el efecto mariposa

Efecto mariposa: el aleteo de una mariposa en Tokio puede provocar un tsunami en Los Ángeles. Versión española: el anuncio de una moción de censura en Murcia provoca un tsunami político en Madrid y en toda España, pues pone en peligro el futuro de la mayoría de las figuras políticas más destacadas del país.

Inés Arrimadas, Pablo Casado y el propio Pedro Sánchez quedarían muy tocados si sus formaciones no salen bien paradas de la batalla que se ha iniciado en Madrid con el anuncio de Isabel Ayuso de convocar las elecciones el próximo 4 de mayo, anuncio a la espera de la decisión de los tribunales pero que, vistos los nervios en el PSOE y en Ciudadanos, los dos partidos deben pensar que esa decisión avalará el anticipo electoral.

El PSOE ha elegido finalmente a Ángel Gabilondo como candidato, a la Comunidad de Madrid después de descartar a Margarita Robles, mientras que Arrimadas calla cuando le preguntan si repetirá Ignacio Aguado, cesado de forma fulminante por Isabel Ayuso junto a los otros consejeros del partido naranja. Calla, pero personas destacadas de su partido aseguran que el ya ex vicepresidente del gobierno regional no repetirá candidatura.

Si efectivamente hay elecciones, aunque Isabel Ayuso declara que va a pelear por la mayoría absoluta, sabe que su cargo de presidenta dependerá no solo de que incremente sensiblemente el número de escaños, sino del resultado de Ciudadanos -su socio hasta ahora- y de Vox. Desde Ciudadanos afirman que la apoyarán -no tienen más remedio que decirlo, ha calado la idea de que han traicionado al PP en general y al PP madrileño en particular- pero, se temen en el PP que el resultado de Ciudadanos no dé para mucho.

El partido se encuentra en decadencia, y esta última peripecia política murciana, avalada por Arrimadas, ha provocado una auténtica conmoción en el seno del partido, con críticas abiertas a lo que se considera gran error de la actual líder nacional, lo que marca que el futuro de Arrimadas se presenta incierto.

La presidencia de Ayuso, por tanto, dependerá en buena parte de Vox, el partido con el que Pablo Casado ha roto todos los puentes.

apoyo de VOX. Isabel Ayuso, sin embargo, podrá contar con los escaños de Vox para mantenerse en la presidencia si le son necesarios. Así nos lo confirma el número dos de ese partido, Iván Espinosa de los Monteros -marido de la portavoz de Vox en la Asamblea madrileña y que será la candidata a la Presidencia del gobierno regional, Rocío Monasterio-, que añade que «hemos tenido una paciencia infinita con el PP. No hemos contestado ni uno solo de sus ataques, no hemos dicho nada sobre el incumplimiento de los programas firmados con los gobiernos regionales, ni tampoco hemos destacado el resultado que tuvieron en Cataluña. En Madrid, vamos a crecer mucho. No tenemos encuestas recientes, pero sí vemos los acercamientos que se han producido en los últimos tiempos, sobre todo, desde las elecciones catalanas».

No menciona la palabra coalición, no es esa la idea que baraja Vox, sino que lo que quieren es «un gobierno fuerte en Madrid, con Vox ayudando desde fuera. Ayuso ha tomado determinadas iniciativas porque la hemos apoyado más que el propio PP. Vox es un partido previsible y responsable, y apoyaremos un gobierno que no sea de izquierdas. Otra cosa sería un suicidio, como el de Ciudadanos».

Según Espinosa de los Monteros, para Vox, «el futuro de Ciudadanos dependerá de cómo actúen sus dirigentes en cada región, pero la impresión es que el partido está en una situación muy difícil. En unos casos, sus dirigentes se irán al PP y, en otros, al PSOE».

En las filas de Ciudadanos se advierten ya caras inquietas y algunos dirigentes han expresado abiertamente su disconformidad con el acuerdo de Arrimadas con los socialistas en Murcia, que temen que quiera trasladar a otras regiones. García Egea ha declarado que las puertas del PP están abiertas para la gente de Ciudadanos, unas declaraciones poco afortunadas porque ese tipo de movimientos de captación se hacen de otra manera, con inteligencia, privacidad y delicadeza.

Sin embargo, se ha acrecentado de tal manera el malestar en Ciudadanos por la operación murciana -llovía sobre mojado porque el malestar venía del resultado de las elecciones catalanas, desastroso- que hay miembros destacados de Ciudadanos que, pidiendo anonimato, mencionan abiertamente algunos nombres de dirigentes de su partido a los que ven con un pie puesto en el PP, como Marta Rivera de la Cruz, que ha mantenido una relación muy estrecha con Ayuso como consejera de Cultura; Francisco Igea, vicepresidente castellano leonés que ha trabajado cómodamente con Mañueco, o Toni Cantó que, desde Valencia, hace tiempo que marca distancias con Inés Arrimadas.

La campaña de Ayuso

Si hay preocupación en Ciudadanos, más todavía la hay en el PP, dónde dice algún dirigente que, al fin, Pablo Casado ha empezado a darse cuenta de que las cosas no van bien en su partido. Hasta ahora las críticas las encuadraba en una campaña contra su partido y contra su persona, pero parece que, finalmente, ha reflexionado sobre por qué es tan unánime la crítica, a la que se han sumado algunos líderes regionales que sin abrir la caja de los truenos con críticas demoledoras sí llevan meses expresando su preocupación por decisiones de la dirección nacional. Sobre todo, por la obsesión de García Egea de cambiar a responsables provinciales y regionales para controlar el partido. Incluso la propia Ayuso, la más casadista de todos los presidentes regionales, ha expresado su disconformidad con la manera con la que Egea trata de imponer su criterio, incluido los nombramientos en la comunidad de Madrid.

Si hay elecciones, como parece, habrá que estar atentos a la campaña de la actual presidenta: será difícil que abra la puerta a la participación de Teodoro García Egea, hoy bestia negra para un porcentaje alto de dirigentes del PP.

Es más complicado el caso de Pablo Casado, porque se trata del presidente del partido y, además, Isabel Ayuso es amiga incondicional; sin embargo, es perfectamente consciente de que Casado hace tiempo que provoca rechazo en un sector importante de militantes y votantes que consideran que está llevando al partido al abismo por decisiones equivocadas.

El equipo de campaña de Ayuso tendrá que valorar si conviene una presencia masiva de Pablo Casado. En Cataluña, se demostró que esa presencia abrumadora, con aparición también de otros miembros de la dirección nacional, fue muy contraproducente.

El anuncio de la moción de censura de Murcia ha sido el puñetazo en la mesa que ha hecho saltar por los aires el tablero político de España en medio de una crisis sanitaria y económica. Los partidos, todos, han perdido sus certezas y sus previsiones de futuro desde que Murcia provocó el adelanto electoral de Ayuso: el resultado de las elecciones madrileñas, si se celebran, hará caer cabezas que se creía que eran inamovibles.