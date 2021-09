El PSOE critica la política de postureo de Por Ávila

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ávila, Yolanda Vázquez, ha calificado de «burla» el concepto que tiene Por Ávila sobre las políticas de apoyo y reactivación del comercio local. No en vano, a juicio de Yolanda Vázquez, «no se entiende que al equipo de gobierno se le llene la boca sobre la importancia de apoyar al comercio de proximidad y que anime a los abulenses a comprar en las tiendas de la ciudad, y que luego se realicen compras, no sólo en plataformas de internet, sino en grandes almacenes que no tienen presencia en nuestra ciudad y que ofrecen productos que pueden adquirirse, sin problemas, en establecimientos de Ávila».

«Con esta forma de actuar, Por Ávila deja patente, una vez más, su política del postureo». asegura la portavoz socialista para quien la formación amarilla «dice una cosa y luego ejecuta la contraria». Y pone como ejemplo de esa contrariedad la socialista «esa política de poner vinilos y regalar mascarillas como si fuera la panacea para fomentar el consumo en el comercio local y luego comprar ropa y otros artículos en superficies que no tienen retorno económico ni laboral en Ávila».

Es más, Yolanda Vázquez considera «un insulto a la inteligencia, la superficialidad del equipo de gobierno», a la vez que incide en que «el comercio y su revitalización está claramente fuera de las prioridades de Por Ávila, que lejos de implementar medidas necesarias como es el impulso de la digitalización para modernizar y adaptar el comercio a las nuevas tendencias de consumo, lo que hace es comprar fuera, dejando de lado a sus convecinos».

Por otra parte, la portavoz socialista ha señalado que «el comercio local ha sido, es y será una prioridad en la agenda política del PSOE». Muestra de ello, asegura, es que «ha sido objeto de numerosas propuestas, también en la presente legislatura». En este sentido, la socialista ha querido transmitir un mensaje de «apoyo» a los comerciantes, asegurando que «los socialistas no vamos a dejar de trabajar para poner freno a las incongruencias del equipo de gobierno y por defender la economía y el empleo de Ávila».