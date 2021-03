El Diocesanos ya piensa a futuro

Final de la primera fase de la competición en el Grupo VIII de Tercera División. Aún muchas cosas por decidir, aunque no será en un Sancti Spíritu –16,00 horas– donde el Colegios Diocesanos UCAVya sabe hace tiempo que será equipo de Fase de Permanencia y una Arandina a la que las cuentas particulares ya no le cuadran para acceder a la Fase de Ascenso. Los puntos aún le darían para dar caza al Numancia B, pero no el average particular, a favor de los sorianos, que serán junto a la Gimnástica Segoviana y Burgos Promesas los tres ‘elegidos’. Sin embargo, y aunque los puestos están definidos, los puntos no. Porque en este formato de competición todo lo que se sume ahora puede tener un enorme valor en la siguiente fase del campeonato. Para los colegiales en su próxima pelea por la salvación en un futuro grupo de 11 equipos y siete descensos en el que pueden entrar en posiciones de cabeza. Para los burgaleses, tres puntos para ser equipo de Segunda B a través de la Fase Final - Playoff, a la que se está jugando entrar en cabeza –ahora mismo tiene el mejor coeficiente con 52,4 por ciento– ante el empuje por detrás del Mirandés B –50,8 por ciento– o La Virgen del Camino –52,6 por ciento– desde el Grupo A. Hay mucho más en juego de lo que puede parecer.

Necesita «cambiar el chip, la mentalidad y la dinámica» el Colegios Diocesanos UCAV. Seis derrotas en los últimos siete partidos. Está siendo un duro final de fase para una plantilla a la que se le ha juntado un complicado calendario con demasiadas lesiones, entre ellas las de jugadores demasiado importantes –Ángel Encinar– como para prescindir de ellos. «Tenemos que coger lo positivo de estas jornadas, cambiar la mentalidad y hacer un partido que nos sirva a futuro» señala Somoza no sólo ante los puntos en juego, importantes, sino ante la imagen y sensaciones que ofrezcan los suyos. Porque en las últimas jornadas se ha perdido por 3-0 ante Mirandés B, Numancia B, Bupolsa o Segoviana, 1-3 ante el Burgos Promesas o 2-1 ante el Real Ávila.

Espera el equipo colegial recuperar en casa el nivel que ya han sabido mostrar en otras ocasiones. «Si estamos a nuestro nivel podemos complicarles el partido» señala ante uno de los «equipo grandes del grupo aunque este año se hayan quedado un poco» avisa ante el potencial de los de Álex Izquierdo, que en El Montecillo se impusieron por 6-0.