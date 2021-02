Cribado y responsabilidad, claves en la mejoría de Arévalo

La actualización del listado de municipios en los que se aplican medidas preventivas agravadas con el objetivo de reforzar la prevención y el control de la pandemia aprobada el pasado sábado por la Junta de Castilla y León en Consejo de Gobierno extraordinario permitió a Arévalo salir este domingo de esta situación, tras la mejoría de la tasa de incidencia registrada en los últimos siete días, que pasó de 1.507 casos por cada 100.000 habitantes, a 515 una semana después. Sin embargo, la otra localidad donde se venían aplicando esas restricciones especiales, Sinlabajos, tendrá continuar siete días más con esas medidas, y desde ayer también se sumó a esa situación Solana de Rioalmar, a la vista de sus elevados datos de incidencia de contagios por covid-19.

De forma resumida las restricciones extraordinarísimas que deben aplicarse en Sinlabajos y Solana de Rioalmar esta semana son la clausura de la hostelería, incluidas las terrazas, y el ocio, así como el adelanto del cierre de los comercios a las 18 horas, aunque con excepciones, como los establecimientos que venden productos alimentarios y otros bienes de primera necesidad.

En el caso de Arévalo, su alcalde, Francisco León manifestaba este domingo su «satisfacción» por la nueva situación y por que «ya se vayan notando los resultados del cribado que se hizo hace dos semanas, porque dejaron en cuarentena a los 53 asintomáticos más sus familias y allegados y eso ha permitido que ahora se noten los resultados. Estábamos seguros que a partir del día 10 íbamos a notar los resultados con menos contagios por coronavirus y así ha sido».

«Según las estadísticas de los especialistas sanitarias, cada asintomático puede llegar a contagiar a 500 personas y si aquí afloraron 53, está claro que ese cribado ha sido una ayuda muy importante para bajar el número de personas que están ahora mismo contagiadas», subrayó el regidor, quien indicó que «además de ese cribado, también ha influido de una manera importante la responsabilidad que han tenido los ciudadanos, que parece ser que esta vez sí se lo han tomado en serio, porque la situación estaba provocando mucho perjuicio a empresas y negocios. La norma general aquí es que acatan bien las restricciones, aunque puedan no gustarles, y estaba vez han sido seguidas con mucho rigor, consiguiendo así bajar a unos números extraordinariamente buenos para la cantidad de positivos que teníamos hace solo siete días».

Para el Ayuntamiento arevalense es «un punto de inflexión y a partir de ahora hay que seguir bajando de manera continua», afirmó Francisco León, quien señaló respecto a las medidas más restrictivas aplicadas durante esta última semana que «hay que tener en cuenta que Arévalo es una ciudad de la que se sirve la comarca entera, pues muchas de las localidades vecinas no tienen comercios de distintos tipos. Y claro, tener que cerrar a las seis de la tarde los comercios ha hecho que a mucha gente no le diera tiempo a venir a adquirir los productos y volver a sus pueblos, por lo que ha influido bastante». «También hay que tener en cuenta el cierre de las terrazas de los bares, pues ha propiciado que la gente, no solo de Arévalo sino de otros municipios, no se moviera tanto y consumiera», añadió, al tiempo que expresó que espera «con mucha ilusión que a partir de ahora la situación mejore».

Por su parte, la alcaldesa de Sinlabajos, Gema López, ya explicó que la situación en la localidad estaba «bastante controlada» y que el problema había venido fundamentalmente por la residencia, donde aunque no se habían detectado muchos casos, «con tan poca población se dispara la incidencia».

Respecto a las restricciones que ya se venían aplicando durante la semana pasada, la regidora explicó que «no afectan en la práctica, dado que el bar lleva ya varias semanas cerrado, no hay comercios ni contamos con ninguna infraestructura cultural».

A esta situación derivada de la elevada incidencia de la covid-19 se sumó ayer Solana de Rioalmar y su alcalde, Juan José Martín, explicó que el incremento de la incidencia ha venido motivado por la detección de 12 positivos en la residencia, donde hay 28 internos, pues «en el pueblo la cosa está bien».

«La cosa está muy controlada en el pueblo y en la residencia también, pues por parte de la Diputación se ha hecho una desinfección, se contrató a personal nuevo porque algunas trabajadoras estaban también afectadas, y los doce positivos que hay están bien, únicamente con una persona ingresada pero porque tenía otra sintomatología y por eso se decidió llevarla al hospital, aunque nos han dicho que ya la van a traer enseguida», comentó el regidor, quien apuntó que «puede ser que como se les puso ya la vacuna, les haya ayudado a que los síntomas hayan sido mucho más leves», a falta de la segunda dosis, que les debían haber suministrado el pasado miércoles.

En el pueblo, como remarcó, «somos solo 80 personas y hay normalidad, y las medidas que tenemos que poner en marcha son las que ya se venían aplicando, pues tenemos todo cerrado, no hay bar abierto y la tiendecita que tenemos cierra muy pronto a mediodía». «Lo llevamos lo mejor que podemos, pero contra esta maldita pandemia es muy difícil luchar», concluyó.