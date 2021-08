"La Junta ha impulsado una cifra histórica de inversiones"

El abulense Héctor Palencia encabeza un área muy importante de la Junta de Castilla y León a la hora de decidir inversiones en la región.

¿Cuál es el balance que desde la dirección de Administración Local se hace del curso político que ahora se acaba?

La gestión de la pandemia del COVID-19 ha puesto en valor a quienes han estado a la altura de la situación, sabiendo escuchar, planificar y gestionar para servir el interés general, como el Gobierno Mañueco. Pero también estos meses tan duros han puesto en evidencia a quienes se han escondido como una avestruz, superados por la situación, improvisando y rectificando una y otra vez para servir su interés personal, como el Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde la Dirección de Administración Local de la Junta de Castilla y León, hemos tenido que redoblar el esfuerzo humano y económico para ser útiles a los alcaldes y presidentes de diputación, Todo bajo la dirección de Alfonso Fernandez Mañueco y Ángel Ibáñez y con una excelente labor de todos los componentes de la dirección, que se han dejado la piel y el alma en un momento tan delicado. No olvidemos que ser útiles a los alcaldes y presidentes de diputación, significa estar cerca de todos los ciudadanos, apoyando en las materias que son propias de las entidades locales como Inversiones en servicios básicos, Servicios Sociales, Empleo, Comercio, o Colegios, en un ejemplo claro de la colaboración público-pública y de cogobernanza.

Desde la Junta de Castilla y León hacemos un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad de Castilla y León. En materia de Administración Local podemos decir que en los últimos 12 meses hemos movilizado 115 millones de euros a través de 3.388 inversiones que han generado más de 5.100 empleos, en un gran esfuerzo para modernizar servicios básicos locales. Pero también podemos decir que hemos aportado más de 93 millones de euros en cuatro fondos extraordinarios, hemos aumentado un 25% los fondos incondicionados y hasta un 30% las subvenciones a las Mancomunidades. Y debo recordar que se ha mejorado la liquidez de los municipios de menos de 1.000 habitantes, más del 90% de Castilla y León, unificando los pagos en uno único, suponiendo un adelanto de 8 meses en el abono de las cuantías. Por todo ello, queda claro que el único apoyo de los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León durante la crisis del COVID-19 ha sido el Gobierno de Mañueco, que tiene el municipalismo en su ADN. En definitiva, lo más importante de la gestión de estos meses, es que los castellano y leoneses son conscientes del histórico esfuerzo inversor en el ámbito local de la Junta de Castilla y León para impulsar la modernización de servicios e infraestructuras básicas que garantizan el futuro de nuestra tierra, reactivando la economía a través de 3.388 inversiones ejecutados en su mayoría por Pymes y Autónomos de Castilla y León.

En lo que se refiere a las inversiones en Ávila desde su área, ¿qué destacaría?

La Junta de Castilla y León impulsa una cifra histórica de más de 400 inversiones en la provincia de Ávila en los últimos 12 meses, en colaboración con los Ayuntamientos y la Diputación. Un esfuerzo que supone movilizar más de 17,4 millones de euros en un año y que ha supuesto un apoyo importante para muchas pymes y autónomos de Ávila, que están ejecutando estas inversiones en una situación crítica derivada de la parálisis económica, y que ha permitido crear o mantener más de 780 empleos.

En principio usted mismo apuntó a una cantidad de 7 millones de inversión que se ha aumentado hasta más de 17, ¿por qué?

La previsión hace justo un año fue de movilizar 85 millones de euros en toda Castilla y León, y al final hemos conseguido movilizar 115 millones de euros, un 35% más. Es verdad que en el caso de Ávila, la cifra inicial fue de 7 millones de euros, y se ha alcanzado la cifra de más de 17 millones de euros, que supone un incremento importante que ha multiplicado por 2 veces y media el objetivo inicial. Esto se debe a que en estos doce meses por un lado el Gobierno de Mañueco ha conseguido incrementar las cuantías totales de los fondos, conocedor de las necesidades y la falta de apoyo del Gobierno de Sánchez; por otro lado la cofinanciación de las entidades locales ha sido superior, y por último en el caso de Ávila la aplicación de factores de corrección como la tasa de paro, despoblación o antigüedad de los servicios en el mundo rural ha supuesto un incremento a mayores

¿Qué previsiones tiene desde su área para el curso político que arrancará en septiembre?

Ahora estamos inmersos en intentar ayudar a los Ayuntamientos en los problemas que tienen con los habilitados nacionales, los secretarios e interventores, que forman la estructura básica fundamental en el territorio de la administración pública.

En nuestro poco ámbito competencial en la materia, estamos redactando en colaboración con el colegio profesional, las diputaciones provinciales y la FRMP para articular un nuevo decreto de interinos que sirva de ayuda para mejorar la agilidad, calidad y cantidad, que estará listo a principios del nuevo curso político.

Es cierto que es el Gobierno de Sánchez es quien tiene la mayor capacidad y responsabilidad en arreglar este problema, pero en esto como en otras muchas cosas actúa como el perro del hortelano. Llevamos 2 años pidiendo ayuda, identificando el problema, pero ninguna medida para ayudar al mundo rural y solucionarlo. De nada sirve poner un ministerio con el título de desafío demográfico, si no tomas medidas urgentes para garantizar una mínima estructura de la administración en todo el territorio, en especial en el mundo rural.

¿Cómo valora la situación de las localidades más pequeñas en estos momentos, desde el punto de vista económico y social?

La pandemia ha devuelto la importancia del mundo rural, somos la granja y la despensa de España que fue clave para garantizar el abastecimiento alimentario del país, se ha demostrado que el mundo rural es saludable y seguro, e incluso que vuelve a ser un destino preferido para periodos estivales. Debemos respetar la libertad individual para elegir donde desarrollar su futuro cada persona, sea donde sea, y respetando esa libertad, seguir apostando que el mundo rural ofrezca servicios modernos y de calidad como hace el Gobierno Mañueco. La Junta está realizando un esfuerzo descomunal por mantener y modernizar servicios en el mundo rural, pero de nada sirve si el Gobierno de Sánchez siempre utiliza el criterio de población para repartir fondos a municipios, diputaciones y autonomías, sin tener en cuenta el sobre coste que supone en Castilla y León mantener el liderazgo en Servicios Sociales y Educación o estar en los niveles más altos de Sanidad de España en un territorio más grande que algunos países europeos como Portugal.

¿Cree que han mejorado con respecto a cómo estaban hace un año, por ejemplo?

En el caso de Ávila el saldo poblacional después de muchos años se ha saldado en positivo, está claro que es por la pandemia, pero es un aliciente para seguir mejorando nuestra tierra como un lugar de acogida temporal o permanente.

¿De la situación de la nueva piscina cubierta en Ávila algo que apuntar?

Desde la Junta de Castilla y León esperamos y deseamos que se adjudiquen las obras y cuanto antes se inicien las obras para empezar a ver el final de este túnel, porque los abulenses necesitan que esta infraestructura esté en servicio. Hemos sido comprensivos con las circunstancias, flexibles y estamos liderando el desbloqueo colaborando con el ayuntamiento en todo lo que podemos. Quiero destacar que aunque el compromiso de la Junta es apoyar con el 60% del coste, a día del hoy hemos aportado el 100% del gasto realizado.

¿Qué le pareció todo lo que se habló de un pacto entre el PP y Por Ávila para dar estabilidad al Gobierno de la Junta?

En política el pacto y la estabilidad, como principio general, es bueno para los ciudadanos. Pero también en política no todo vale y el pacto y la estabilidad no debe ser un fin en si mismo, sino un medio para conseguir objetivos comunes. Por eso los pactos con los herederos del terrorismo y los golpistas para dar estabilidad del Gobierno de Sánchez no cuentan con la aprobación mayoritaria de los españoles, porque no existe objetivos comunes, más allá de la supervivencia política de un presidente. El Partido Popular en la provincia de Ávila cuenta con el mayor número votantes, afiliados. alcaldes (más del 70%), y concejales, por tanto conocemos la realidad de Ávila y las necesidades de los abulenses, y estoy seguro que Por Ávila tiene puntos en común con nosotros. Por eso apoyaron los presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2021 y seguro que podremos tener acuerdos puntuales en otras medidas concretas y específicas. Pero el Partido Popular tiene un proyecto que puede defender en toda España, una ideología clara, y para un acuerdo global se necesitan no solo esos puntos en común, sino coincidir en temas transversales y que no son simplemente números que son incompatibles con ciertos alineamientos de Por Ávila con iniciativas y postulados del sanchista Tudanca y Podemos.

¿Cree que ese pacto sería beneficioso para Ávila?

Lo realmente beneficioso para Ávila y los abulenses sería un Gobierno fuerte de Mañueco en Castilla y León junto con un Gobierno de Pablo Casado en España. Ambos conocen Ávila y sus necesidades y cuentan con abulenses en su círculo de confianza que en la toma de decisiones garantiza la sensibilidad necesaria. Mañueco en dos años de gobierno autonómico y cuatro de presidente del partido popular de Castilla y León ha convertido en realidad la radioterapia en Ávila, ha garantizado la alianza Nissan-Renault Ávila con la nueva planta, puesto en marcha el Plan Territorial de Fomento (antiguo Ávila 2020), la piscina cubierta de la zona Sur o el proyecto Stellarium de Gredos. Pero es que Pablo Casado, siendo diputado de Ávila en el Congreso, fue clave en la última inversión del Polígono de las Hervencias ya ejecutada, o en el convenio a tres bandas de Cogotas para garantizar el abastecimiento de Ávila, así como otras inversiones hoy paralizadas por el Gobierno Sánchez. Lo digo con conocimiento de causa, porque estuve presente en las reuniones claves donde su presencia fue fundamental. Imaginemos si fuera presiente del gobierno.