75 años de embrujo

Susan Sarandon siempre ha sido una persona políticamente comprometida. En 1968, cuando tenía 22 años, participó junto a cientos de jóvenes en las protestas que tuvieron lugar en Chicago durante la Convención del Partido Demócrata. Se acababa de graduar en la Universidad Católica de Washington, donde nació su interés por el mundo de la actuación. Allí había conocido a Christopher Sarandon, un prometedor estudiante de Arte Dramático con el que se casó. La pareja, después de residir en Chicago, viajó a Nueva York porque Chris tenía que presentarse a un casting para una película titulada Joe, ciudadano americano, que iba a dirigir John G. Avildsen. Curiosamente, Chris fue rechazado, pero Susan, que también hizo una prueba, consiguió uno de los papeles principales del filme. Lo que supuso que la carrera cinematográfica de una de las actrices más importantes de las últimas décadas comenzase casi de casualidad.

El próximo 4 de octubre, la actriz cumple 75 años. Por eso, TCM quiere celebrarlo por todo lo alto con una programación cinematográfica especial sobre esta extraordinaria artista.

Largometrajes como Los búfalos de Durham, que protagonizó en 1988 junto a Kevin Costner y Tim Robbins; Las brujas de Eastwick, en el que intervino al lado de Cher, Jack Nicholson y Michael Pfeiffer o Pena de muerte, la cinta dirigida por Tim Robbins por la que ganó el Oscar a la mejor actriz en 1996, serán algunas de las cintas que emitira la cadena.

Además, todos los lunes de octubre los espectadores de TCM podrán seguir embrujados por esta maravillosa y combativa actriz.

Una incorformista

Susan Abigail Tomalin nació en Nueva York el 4 de octubre de 1946. Era la mayor de nueve hermanos y siempre fue rebelde e inconformista. En 1971, después de su debut en Joe, ciudadano americano, trabajó a las órdenes de Mario Monicelli y al lado de Sophia Loren en Mortadela. Tres años más tarde era Billy Wilder el que la eligió como prometida de Jack Lemmon en Primera plana.

Susan Sarandon se divorció de su marido en 1979, pero mantuvo su apellido. Unos años antes, en 1975 participó en una película que se ha convertido con el paso del tiempo en un musical de culto: The Rocky Horror Picture Show. «Yo tenía otras cosas en mi agenda, pero me presenté al casting», recordaba la propia actriz. «Les dije que no sabía cantar. No importa, solo lee el guion, me respondieron. Lo leí y me pareció muy divertido… Me decían: ¿Puedes hacer esa nota o esa otra? ¿Puedes cantar el cumpleaños feliz? Así que decidí aceptar su oferta”.

Bajo la dirección de Louis Malle trabajó en La pequeña, papel por el que consiguió su primera nominación al Oscar. También apareció en El ansia, una historia vampírica junto a Catherine Deneuve y David Bowie. A comienzos de los años 90 su carrera alcanzó su cénit gracias al enorme éxito de Thelma y Louise, el largometraje dirigido por Ridley Scott y que protagonizó junto a Geena Davis. Un personaje por el que consiguió su segunda candidatura a los Oscar. En años posteriores volvería a estar nominada por El aceite de la vida y El cliente.

A lo largo de los últimos años, Sarandon se ha mantenido activa dentro y fuera de las pantallas. En 2018, fue arrestada después de participar en una manifestación de protesta contra la política migratoria del entonces presidente Donald Trump, y hace unos meses asistió a un acto en Alabama en el que se exigían mejores salarios y condiciones de trabajo para los mineros.

Y en el cine y en la televisión sigue encandilando con su talento y con sus grandes ojos y su mirada profunda a millones de fans de todo el mundo. También se la ha visto en series de televisión como Feud, haciendo nada menos que de Bette Davis o en películas como La decisión. Pero que nadie piense que con 75 años la actriz piensa en la retirada. Todo lo contrario. Tiene previsto participar próximamente en cinco nuevas películas.