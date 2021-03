El Óbila quiere dar el salto

Es el momento de dar un paso adelante, de comenzar a escalar puestos en una clasificación ahora incómoda pero que puede volverse mucho más amable de ganar este sábado. «Sería importante conseguir la victoria».Siempre es importante ganar, pero reconoce José AntonioSánchez el valor de lo que este fin de semana se pone en juego en el Pabellón Municipal de los Deportes en Palencia, donde los verderones se miden a partir de las 19,00 horas al Grupo Inmapa Filipenses, quinto clasificado pero a una victoria de distancia de los abulenses, novenos.

Se ganó (64-54) al CBLa Flecha –octavo– el pasado sábado en el CUMCarlos Sastre y además se recuperó el average particular con los vallisoletanos, que este fin de semana descansan y a los que se dará caza esta jornada sí o sí. Y puede no ser el único.El Universidad de Valladolid –séptimo– juega contra el líder, el USALLa Antigua.El desplazamiento a Palencia tiene mucho valor añadido. «Tendremos que saber lidiar con la presión de tener que escalar posiciones» avisa el técnico en un buen momento del equipo. No sólo ha sentado bien el pasado triunfo –«la gente está animada»– sino que el equipo ha recuperado a Benjamin Janssens de manera meteórica. «Es un jugador muy importante para nosotros. Le tenemos entre algodones. Vamos a tratar de incorporarle poco a poco» señala el técnico madrileño ante la posibilidad de que ante el Filipenses vuelva de nuevo al parqué.

Sin embargo para pensar en clasificaciones primero hay que pensar en otras cosas. «Lo primero es encontrarnos bien sobre la pista, tener una buena puesta en escena y salir concentrados. A partir de ahí ser competitivos y pensar en ir a por el partido». Paso a paso. Delante tendrán también un rival que no quiere meterse en líos clasificatorios. Un grupo «veterano, que juegan de memoria» y que ya supo hacerles frente en el CUMCarlos Sastre (55-64) en una primera vuelta muy diferente para los verderones. «Volver a poder jugar dos partidos seguidos nos tiene que ayudar a sumar» espera su técnico.

«Estoy orgulloso con el compromiso de todos»

Tras la lesión de Janssens reclamó José Antonio Sánchez un paso adelante de todos los jugadores. «Estoy contento con el compromiso que estamos teniendo» señala el madrileño con el paso de las jornadas. Reconoce que necesita el equipo que tanto Ezequiel como Iván Sánchez «cojan más regularidad» pero valora tanto su labor como la de otros jugadores como Izquierdo o Ánder Pérez. «AntonioIzquierdo es uno de nuestros veteranos y está siendo un ejemplo para todos. La entereza y el deseo de ayudar de Ánder está siendo fundamental» pone como ejemplos.