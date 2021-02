Dispuestos a dar guerra

Con todo por ganar y nada que perder. Es la posición de privilegio en la que se encuentra el Colegios Diocesanos UCAV, que a buen seguro hubiera firmado con creces la sexta posición desde la que aborda el tramo final –ocho partidos– de una primera fase de competición en la que los deberes siempre han sido y son trabajar por la permanencia, pero en la que los últimos resultados –tres victorias en los últimos cuatro partidos– han colocado a los de José Alberto Fernández Somoza en condiciones de mirar hacia arriba. La misma zona a la que mira su rival, un Mirandés B que ha cambiado muchas de sus caras para aspirar a la Fase Final, donde más de uno colocaba a los de Jonathan Prado a inicios de temporada. No son los mismos que el pasado mes de noviembre pasaron por el Sancti Spíritu (2-1). Lo demostraron ante el Numancia B y Real Ávila.

Le toca madrugar al equipo de Somoza. Siempre han sido de partido matinal en Miranda. A partir de las 12,30 horas los colegiales viajan a tierras burgalesas hinchados de moral pero mermados de piezas. «Toca recomponer el equipo. Tenemos una plantilla amplia pero hay posiciones que son claves» comentaba Somoza ante la lesión de Ángel Encinar, que se perderá el resto de la temporada, Héctor Pose, que podría llevar el mismo camino, Pablo Negro, al que aún le quedan un par de semanas para estar disponible, o un renqueante SergioMayorga. Sólo la recuperación de Moreta, que regresaba en el derbi ante la Cebrereña, aliviará el puzzle a Somoza. «Vamos con toda la ilusión del mundo, a no cometer los errores que cometimos en Aranda y a luchar con lo que tenemos».

Tiene claro el técnico abulense que «si estamos a nuestro nivel, podemos dar guerra» espera ante un rival «directo por cómo estamos en la clasificación, que se ha reforzado con jugadores importantes para meterse entre los seis primeros. Es verdad que los resultados de la primera vuelta no le han acompañado pero ya en la primera vuelta tenían un buen equipo». Ahora más. «Es uno de los equipos que van a tirar hacia arriba.

Encinar, Pablo Negro y Héctor, bajas, Mayorga tocado

Le salieron caros los tres puntos al Colegios Diocesanos UCAVen el pasado derbi ante la Cultural Deportiva Cebrereña. Un duelo que dejó a SergioMayorga tocado –estará este sábado, aunque mermado– pero sobre todo dejó fuera de juego a Ángel Encinar y Héctor Pose. Si el segundo está pendiente de pruebas médicas que confirmen una lesión que apunta al menisco, el mediocentro, pieza angular, estará entre 6 y 7 meses de baja por la rotura de un ligamento en la zona del abductor y que le obligará a pasar por quirófano. Y todo ello con la ya conocida baja de Pablo Negro. Bajas que no son menores.