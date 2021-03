La Junta se muestra "optimista" con el ritmo de vacunación

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se mostró hoy “muy optimista” con la posibilidad de incrementar el ritmo de vacunación frente al COVID en la Comunidad “en las próximas semanas”, condicionado, no obstante, al “incremento esperado del suministro” de dosis que se debe producir con el aumento de los envíos de Pfizer y Moderna y la posible aprobación de una nueva vacuna: la de Janssen.

“Creemos que se va a intensificar notablemente el suministro con un incremento en la producción de los laboratorios y con la aprobación de una cuarta vacuna”, conjeturó el vicepresidente de la Junta, que advirtió que en Castilla y León “ya se están recibiendo más vacunas” que antes.

No obstante, Igea prefirió ser cauto puesto que no le gusta “hacer previsiones sobre cosas que no dependen de nosotros, por si luego no se cumplen”, por lo que no se atrevió a dar un dato, recalcando en cualquier caso su optimismo en la capacidad de la Junta para “incrementar el ritmo de vacunación en las próximas semanas”.

A todo ello unió la posibilidad de que se extienda el uso de la vacuna de Astra Zeneca a las personas mayores de 65 años, sobre las que se empieza a tener “datos de un uso real y masivo con buenos resultados”, a expensas de que el Comité de Salud Pública decida esta tarde “si se cambia la especificación del uso de esta vacuna”.

En cualquier caso, Igea se mostró confiado también en la preparación de Castilla y León para la recepción y administración de un número mayor de vacunas, recordando que es “la segunda Comunidad con mejor ritmo de vacunación, la segunda con mayor porcentaje de población vacunada y una de las que mejor porcentaje de dosis puesta por recibida tiene”.

Por ello, y con respecto a la bajada del porcentaje de administración sobre vacunas recibidas a principios de esta semana, Igea contextualizó que se debe a que “se han recibido más vacunas” y que se irán poniendo “a lo largo de la semana”, puesto que “si se reciben 70.000 dosis, no se podrán poner en un día”. “Dejemos que al menos bajen del camión”, concluyó el vicepresidente de la Junta.

Nuevas variantes del virus

También se refirió Igea a la presencia de nuevas variantes del virus en la Comunidad, como la brasileña, la sudafricana o la británica, refiriendo, con respecto a esta última, que aunque no hay una “cifra global” de su presencia en Castilla y León, sí es la variante “prácticamente mayoritaria” en las provincias con mayor incidencia en la tercera ola, como Palencia y Soria. “Nuestra preocupación a este respecto es mucha”, concluyó.