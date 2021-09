El recurso por la prohibición del lobo se debate el martes

Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León reunirán el próximo martes, 28 de septiembre, en Cantabria para abordar la presentación de un recurso judicial a la norma del Gobierno de España que eleva la protección del cánido con su inclusión en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre).

Así lo avanzó hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, quien afirmó que la norma se llevó a cabo “sin dialogar, sin escuchar y sin tener en cuenta todos los puntos de vista”, al tiempo que aseguró que “se acerca a una postura que produce un desequilibrio” y que “tiene mucho más que ver con la imposición que con la ecología”.

Carnero depositó su esperanza en que “se atienda adecuadamente la petición de los territorios y se sienten entorno a una mesa para que se imponga el diálogo, el sentido común y la responsabilidad”, ya que “las ovejas y los lobos tienen que convivir de manera equilibrada”.

“El lobo no es bueno ni en el cuento y hay que proteger al bien primordial, que es la ganadería, sin desproteger al lobo, sino manteniendo un equilibrio adecuado que no está habiendo”, advirtió el consejero. “Siempre he dicho que la mejor manera de luchar contra la despoblación es que haya agricultores, pero especialmente que haya ganaderos, porque esos fijan población en nuestro territorio”, apuntó, al tiempo que consideró que “el reto demográfico se desatiende con lobos”.