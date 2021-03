La FRMP pide "comprensión y sensibilidad" con las entidades

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, reclamó hoy en Valladolid "comprensión" y "sensibilidad" con las entidades locales que incumplen con la rendición de cuentas por sus dificultades "estructurales" y la la falta de medios para llevar a cabo su labor de transparencia. En ese sentido, apostó por que las obligaciones legales que deben cumplir los ayuntamientos y las entidades locales deben ser "adecuadas" y "proporcionadas" a la administración que realmente es incumplidora y no la que tiene problemas para remitir la información al Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Con motivo de la entrega del documento 'El Consejo de Cuentas y las entidades locales de Castilla y León. Radiografía del sector público local' por parte del presidente de la institución propia, Mario Amilivia, a la presidenta de la FRMP, Armisén recordó que un total las 1.938 entidades locales de Castilla y León ha cumplido con la obligación legal de remitir la información sobre la contratación administrativa efectuada en el año 2020. Es decir, representa el 41 por ciento. "Las entidades locales cumplen y quieren cumplir con ese esfuerzo de transparecencia y de rendir cuentas así como de colaboración con el Consejo de Cuentas pero hay veces que ese incumplimiento se debe a la falta de medios". En este sentido, reiteró la necesidad de que, "más pronto que tarde", se cubran las plazas de habilitados nacionales en la Comunidad.

Unas declaraciones que se produjeron después de que Amilivia insistiera en la necesidad de dar un "nuevo impulso" a la rendición de cuentas para impedir que pueda existir opacidad en un porcentaje "todavía significativo" de las entidades locales. Recordó que en septiembre pasado el Consejo de Cuentas presentó a los diferentes grupos políticos de las Cortes de Castilla y León una propuesta de reformas normativas donde, entre otras medidas, se planteaba condicionar el pago de ayudas y subvenciones a las entidades locales al cumplimiento de la obligación legal de la rendición de cuentas.

Una demanda reiterada en cada una de las comparecencias del presidente del Consejo de Cuentas en las Cortes con motivo de la presentación de los informes anuales sobre las cuentas del sector público local. Una petición que pasa por el establecimiento de las cuantías para la aplicación de multas coercitivas como mecanismos para hacer valer el “deber de colaboración” de las entidades fiscalizadas, pero también, y “la más eficaz” que es el condicionamiento en el pago de subvenciones y transferencias a la efectiva rendición de cuentas.

Mario Amilivia subrayó, según recogió la Agencia Ical, que el informe recoge los resúmenes de las 92 auditorías realizadas por el Consejo sobre la administración local de Castilla y León, 39 de ellas de carácter horizontal y 52 de entidades individuales, que han supuesto emitir 820 recomendaciones dirigidas a los ayuntamientos y las diputaciones, de las que más de la mitad fue aceptada. "La rendición de cuentas es la esencia de la democracia y hemos comprobado la evolución de los ayuntamientos en el ámbito de la transparencia pero adolecemos de medidas al estímulo a la rendición de cuentas como multas coercitivas a los que no cumplen, que bien pueden ser la retención de pagos de transferencias, condicionadas a la efectiva rendición de cuentas", añadió.

Tres puntos más que España

El consejero de Cuentas responsable del Departamento de Entidades Locales, Emilio Melero, señalo que la rendición de cuentas en Castilla y León se sitúa tres puntos por encima de la media española, todo ello a pesar del gran número de entidades (4.937) que integran su sector público local (los municipios de Castilla y León constituyen el 28 por ciento del total nacional y las entidades locales menores, en torno al 60 por ciento) y de no disponer de medidas de estímulo a la rendición de cuentas ya implantadas con éxito en otras comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Madrid, Valencia y Aragón.

En el conjunto de los siete ejercicios estudiados, las entidades locales han demostrado un índice de cumplimiento superior al de la media del total de entes fiscalizados. Así, sobre un 45 por ciento de promedio global de recomendaciones aplicadas total o parcialmente, los ayuntamientos registran una media del 50 por ciento y las diputaciones provinciales del 61 por ciento.

Armisén significó que el Consejo de Cuentas y sus consejeros no son ajenos a la realidad diaria del municipalismo de Castilla y León. No en vano, señaló que la Comunidad no solo cuenta con un número elevado de municipios, a lo que se une la gran dispersión, sin olvidar que muchos secretarios de ayuntamientos, que suele ser el único funcionario que pueda realizar esta tarea, han estado de bajo por la pandemia del COVID.

"El Consejo de Cuentas tiene que poner sobre la mesa todos los instrumentos posibles para llegar al cumplimiento total pero con el conocimiento de la realidad y la sensibilidad necesaria por que la sanción debe ser el último instrumento para quien no cumpla con la obligación legal", reiteró la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Y es que añadió que Castilla y León ha avanzado en la rendición de cuentas, incluso en un año con muchas dificultades.

En todo caso, Armisén y Amilivia expresaron su voluntad de establecer cauces de colaboración entre ambas instituciones, con el objetivo común de mejorar la rendición de cuentas en todo el sector público local de la Comunidad.