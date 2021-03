El PP dice que es el alcalde el que paró dos años la Edusi

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ávila se muestra sorprendido por las palabras del alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de este martes durante la inauguración de los monolitos instalados en la ciudad para la difusión de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), al manifestar que cuando llegó al Ayuntamiento esta estrategia estaba "parada y ellos la reactivaron", pues según apunta su portavoz municipal, Sonsoles Sánchez-Reyes, “el alcalde ha sido quien ha tenido parada la Edusi dos años porque la consideraba deuda municipal”.

Sánchez-Reyes, expresa su malestar por la reiterada actitud del primer edil, que “nunca reconoce el mérito de nadie y siempre se cuelga medallas”, e indica que “lo que debería haber dicho el alcalde es que cuando él llegó, la Edusi estaba recién concedida, gracias al trabajo de la anterior Corporación, para un periodo de cinco años”. Recuerda además que debido a la Edusi, se obtuvieron “nada menos que cinco millones de inversión para la ciudad de Ávila, provenientes de los fondos europeos FEDER. Si los hubieran concedido gobernando Sánchez Cabrera, nos podemos hacer una idea de la campaña propagandística que habría hecho para divulgar su logro”.

La publicación de la concesión de estas ayudas europeas, "unas de las más importantes a las que pueden optar los municipios", según palabras de Sonsoles Sánchez-Reyes, se produjo el 18 de diciembre de 2018, para desarrollarse hasta el 2023. Seis meses después, de su concesión, llegó el cambio de mandato en el Ayuntamiento abulense por lo que "el equipo de gobierno de Por Ávila fue el primero que tuvo la oportunidad de incluir partidas para proyectos enmarcados en esta estrategia en un Presupuesto municipal, pero los proyectos a realizar ya estaban decididos, los órganos de Gobierno que exigía la convocatoria, creados y el calendario, marcado. Ya estaba todo hecho. Solo tenían que ponerse a realizar las obras. Por lo tanto, ha sido el actual primer edil el que ha tenido parada esta subvención durante dos años”, subraya la edil popular.

A pesar de ser una inversión, la concejala del PP indica que “el alcalde, nada más tomar posesión de su cargo, dio una rueda de prensa en la que habló de que el Consistorio estaba en coma y vio la Edusi no como una oportunidad, sino como parte de la deuda municipal. De hecho, los cinco millones que tiene que aportar el Ayuntamiento para cofinanciar esas inversiones a lo largo de cinco años los sumó a la deuda municipal, en un ejercicio de confusión y desinformación pública”.

Por otra parte, a juicio de la portavoz municipal del PP, la gestión que hace el alcalde de esos fondos europeos “deja mucho que desear puesto que, con la crisis del coronavirus, pidió al Gobierno no gastar esos fondos en la Edusi propiamente dicha y dedicar esas inversiones, que crean empleo en nuestra ciudad, a ayudas, en lugar hacer esto con otro tipo de partidas más superfluas del Presupuesto municipal. No parece saber que, lógicamente, una subvención concedida para un fin luego no puede destinarse a otro, y no consiguió la autorización del Gobierno central. De haberla conseguido, tampoco tendríamos hoy la Edusi”.