«No sabemos si sacar ahora disco es heroico o inconsciente"

Alebrijes, el tercer disco de estudio de la banda abulense Gotelé, sale este viernes a la venta a nivel nacional, en las tiendas de FNAC y de El Corte Inglés y en las principales plataformas digitales (Amazon music, Spotify, itunes…), consiguiendo así un objetivo que este grupo compuesto por Alberto Fernández Cavero (batería), Alberto Blázquez (guitarra), Manuel Achaques (bajo) y Alfonso López Guío (voz y guitarra) ha tenido que aplazar muchos meses a consecuencia de las limitaciones a todo que ha impuesto la pandemia de la covid-19.

Alfonso López, también creador de las letras de las diez canciones que integran el disco, explicó a Diario de Ávila, además de la «mucha satisfacción» que para el grupo significa «conseguir por fin sacarlo al mercado, tras tantas dificultades con las que nos hemos encontrado», que «en principio habíamos previsto poner a la venta Alebrijes el mes de mayo del pasado año, pero por culpa de la pandemia tuvimos que plantear de nuevo el proyecto y esperar, a pesar de que teníamos muchas ganas de compartir este nuevo trabajo».

Ha llegado ese esperado momento de compartir el disco completo con sus seguidores, una oportunidad que considera que «dadas las difíciles circunstancias que estamos atravesando hace que nos sintamos unos privilegiados, por eso de poder hacer música», satisfacción que lo es aún mayor después de comprobar que los tres adelantos del disco que ya han ‘regalado’ desde el pasado mes de octubre «han sido recibidos con mucho cariño y con buena valoración».

decisión. Así las cosas, sin perder nunca de vista esa satisfacción por alcanzar esa nueva meta, Alfonso López comenta que «tal y como están las cosas, no sabemos si eso de sacar un disco es una decisión heroica o inconsciente, pero, insisto, teníamos muchas ganas de hacerlo», también por el hecho de que «somos unos músicos a los que nos gusta sacar la cabeza en los momentos complicados, no escondernos, y todos creíamos que tenía mucho sentido poner el disco a la venta ahora, porque no podemos pararnos y porque también se lo debemos a nuestro público».

El futuro que se abre ahora, reconoce el vocalista de Gotelé, «es incierto por la situación que ha creado la pandemia; cuando trabajábamos para haberlo puesto a la venta el pasado mes de mayo teníamos previsto muchas fechas de conciertos y muchas ganas de salir a los escenarios, pero ahora tenemos que esperar a ver qué ocurre».

En esas «muchas ganas» de poder volver a iniciar una gira para compartir su música con el público, y con el recuerdo de los muchos ‘bolos’ y satisfacciones que tuvieron con la presentación de Vertical, Alfonso López afirmó que «Ávila sería uno de los lugares en los que lógicamente nos gustaría presentar este nuevo disco, porque es nuestra casa, pero ahora mismo somos conscientes de que no podemos mirar más allá de un tiempo muy corto y no podemos hacer previsiones».

En relación con el sonido de su nuevo disco, Alfonso López comentó que «desde el anterior trabajo, Vertical, hemos encontrado una forma de trabajar que se ha solidificado, por nuestra forma de tocar, por el trabajo con nosotros de ‘Gato’ o por la grabación en los estudios de Aranda, y creo que hemos encontrado el estilo que buscábamos. Siempre que se crea se evoluciona, se buscan nuevas cosas, y eso es algo que en nuestro disco se ve bien y que creemos que la gente lo va a notar».