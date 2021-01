Avisan del peligro de pasear por Fuentes Claras helado

Desde el Parque de Bomberos de Ávila se ha hecho un llamamiento a la población abulense para que no se utilice para pasear el interior helado del embalse de Fuentes Claras, después de que el pasado fin de semana se ha visto a personas paseando por el interior helado del embalse, debido a que el agua del pantano tenía una importante capa de hielo, que se ha ido formando en los días en los que más bajó la temperatura la pasada semana. Alberto Pato, jefe del Parque Municipal de Bomberos, señaló que esta es una práctica muy peligrosa que ha sido detectada, ya que algunos abulenses se han aventurado a realizar paseos por el embalse helado. De hecho, Policía Local ha cortado los accesos a las zonas más peligrosas del embalse y Protección Civil está avisando de las consecuencias de adentrarse al embalse helado.

El sábado por la tarde un paseante que suele utilizar los caminos que rodean a Fuentes Claras vio como seis personas adultas y cuatro niños se habían adentrado hacia el interior del embalse helado para realizarse fotografías. Indicó a este periódico que llamó a la Policía Local para denunciar esta situación. El propio jefe de los Bomberos indicó que el mismo viernes por la tarde ya tuvieron constancia de que se estaba produciendo esta práctica, que después fue confirmada el sábado, pues la situación volvió a repetirse. Por este motivo el domingo por la tarde optaron por realizar ejercicios de simulacro en las aguas heladas del embalse.

«La gente no conoce los peligros que suponen adentrarse en las aguas heladas. Si se produce una rotura del hielo, el rescate se complica, puesto que los equipos que tienen como la barca zodiac, no son operativos en el hielo y es muy complicado realizarlos», comentaba Alberto Pato.

También indicó que en la tarde del domingo hicieron varias mediciones del hielo en Fuentes Claras. Había zonas de mayor y también menor grosor y que la media estaba en torno a los 12 centímetros. «Puede parecer un gran grosor, pero con la subida de las temperaturas que vamos a tener en los próximos días el hielo irá desapareciendo», señalaba.

Entre las medidas preventivas adoptadas figura la señalización de las zonas peligrosas y la prohibición del paso a ellas, que puso el domingo la Policía Local. «Es una medida de precaución, pero la gente no sé lo que hará. Ahora, con las temperaturas que vienen se deshelará rápido y como alguien se vaya a subir al agua se puede ir al fondo del embalse si se fractura el hielo. Y sacarle supondrá un gran problema. El rescate es muy complicado y el tiempo que tenemos que emplear, como comprobamos con los ejercicios que realizamos el domingo por la tarde, es grande por las dificultades y la peligrosidad que entraña el rescate para los propios rescatadores». Además, insistió el jefe de Bomberos que una persona en las aguas a estas temperaturas sufre una hipotermia de forma rápida, con lo que su cuerpo puede que se hunda al interior del embalse. «En condiciones normales, con la zodiac el rescate se puede realizar de forma rápida, no así con el hielo, pues la embarcación no es operativa en este medio». Por ello insistía en reclamar prudencia de los visitantes que se acercan a esta zona, para que no se adentraran en el pantano helado, por la peligrosidad que entraña esta acción. No solo para ellos, sino también para los rescatadores».