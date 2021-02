Jorge Solano dirigirá al equipo ante el Mirandés B

Con el maremoto del cese de Jimeno, no se puede olvidar que este miércoles hay partido. Llega al Adolfo Suárez a partir de las 17,00 horas el Mirandés B de Jónathan Prado, ex entrenador del Ávila las dos pasadas temporadas. Los ojos ya no estarán en Jimeno, sino en la plantilla, obligada a reivindicarse y a demostrar que el haber ganado 1 punto de los últimos 9 no ha sido problema de los jugadores. El segundo entrenador del equipo abulense, Jorge Solano, será el encargado de dirigir al equipo en este encuentro, pero no se quedará hasta final de temporada.

- Partido: Real Ávila CF - Mirandés B.

- Hora: 17,00.

- Árbitro: F. Javier Cabedo (Zamora).

-Campo: Adolfo Suárez.