UPA vuelve a pedir a la Junta ayudas para el vacuno de carne

La Unión de Pequeños Agriculturores (UPA) denuncia que Francisco Igea, vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, falta a la verdad cuando ha anunciado en las últimas horas la ayuda de la Junta de Castilla y León de 326.000 euros a la Fundación Toro de Lidia y la justifica diciendo que «subvecionamos a este sector como lo hemos hecho con todos».

La organización agraria niega ese hecho porque, recuerda, lleva reclamando a la Junta desde marzo que no deje desamparados a los ganaderos de vacuno de carne de la región, especialmente a los de extensivo, que han sufrido caída de precios en origen que en algunos casos supera hasta el 30 % y que supone hasta 200 euros menos por animal.

Para UPA, es sorprendente que el vicepresidente de la Junta haga estas declaraciones que, a su juicio, ofenden a los productores de vacuno de carne, «cuyo sector no aparece recogido en ninguna Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería como beneficiario de ayudas directas por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19». También recuerda a Igea que «el vacuno de carne es un buque insignia para la economía de la región, con producciones de 190.000 toneladas y valor económico de 570 millones anuales, 1,3 millones de cabezas de ganado, unas 14.500 explotaciones y calidades tan distinguidas que proporcionan razas únicas como la Avileña, Morucha, Alistana-Sanabresa, Sayaguesa, Monchina, Serrana Negra y otras», señala.

Por todo ello, UPA pide una vez más a la Junta que saque una línea de ayudas específica para los ganaderos de vacuno de carne. «Este sector no debería haber quedado nunca fuera del apoyo de la Junta, como llevamos pidiendo desde UPA, y por lo tanto los 15.000 ganaderos que hay en nuestra región deberían tener derecho también al paquete de ayudas puesto en marcha y al que, por ejemplo, sí han podido acceder los empresarios del vacuno de lidia».

UPA entiende que el Gobierno autonómico preste apoyo a las empresas vinculadas al vacuno, pero «debería priorizarse el apoyo público sobre los grandes protagonistas que en este caso son los ganaderos de explotaciones familiares, quienes vertebran los entornos rurales, generan economía y producen excelencia».