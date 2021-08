Sacyl abrirá en pocos días la autocita para menores de 29

Sacyl abrirá en días el sistema de autocita para vacunarse frente al covid-19 dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 29 años a través de la aplicación Sacyl-Conecta, que ya se utiliza actualmente para acceder a los distintos certificados de vacunación o de enfermedad superada. El objetivo es facilitar a este grupo el acceso a la vacuna contra el coronavirus, teniendo en cuenta que coincide con el período vacacional y permitir al sistema tener más agilidad y flexibilidad a la hora de planificar la vacunación. No obstante, el proceso continuará realizándose en los centros masivos que funcionan en estos momentos en cada provincia, y en principio el sistema convivirá con los llamamientos masivos que se vienen realizando desde el inicio de la campaña y las repescas. Dependiendo de cómo funcione, podría quedarse cómo única vía para acceder a la vacuna.

Así lo adelanta la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en ‘Los desayunos de Ical’, donde explica que la aplicación para smartphone Sacyl Conecta contará con una pestaña de acceso a la autocita de la vacunación frente al covid-19, donde aparecerán los huecos disponibles en los centros masivos repartidos por las nueve provincias de la Comunidad.

Será un sistema abierto a toda la población, separado en la aplicación y la identificación a través de Sacyl Conecta, con todas las medidas de seguridad, y estará integrado con los procedimientos de vacunación, tanto la aplicación que se utiliza en las vacunaciones masivas como en la que es transversal a los hospitales y a los centros de Atención Primaria.

Lugar de vacunación

Respecto a la dispensación de la vacuna en los centros de salud, todavía es pronto, ya que la prioridad es vacunar al mayor número de personas lo antes posible, pero si el coronavirus sigue siendo endémico, como ocurre con la gripe, el peso de la vacuna volverá a Atención Primaria.

En cuanto a la necesidad de una tercera dosis, la consejera explicó que tienen abiertas varias líneas de investigación que determinará la forma en que se deba continuar la vacunación. Si se optase por volver a aplicar el suero sólo a personas mayores y vulnerables, el proceso se gestionaría desde los centros de salud, pero si fuera necesario extenderlo a toda la población tendría que realizarse desde los espacios de vacunación masiva.

«En cualquier caso, estamos barajando el peor de los escenarios para tomar decisiones sobre cómo planificar el proceso de vacunación: en centros de salud o centralizar de nuevo en puntos de vacunación», indica en declaraciones a Ical, para recordar que aún hay que esperar a conocer si es necesaria una tercera dosis, cuándo debe aplicarse y a qué grupos y eso marcará los siguientes pasos.

Casado: «No sé si hay negacionistas en la Comunidad, pero no lo parece»

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, valora también el funcionamiento de los llamamientos covid-19, que «han funcionado de manera espectacular y la cobertura está siendo muy alta». «No sé si habrá un porcentaje significativo de negacionistas, esto lo tendremos que estudiar, pero no lo parece. Cuando miramos los bloques de edad, los datos de cobertura son muy elevados». «La gente está siendo muy rigurosa. No vemos descensos. Son muchos lo jóvenes que se quieren vacunar», al contrario que en Francia. «No creo que sea necesaria ninguna estrategia más y, si lo fuera, se evaluará. La gente está respondiendo a los llamamientos. No hay grandes diferencias, salvo las vacaciones».

Por otra parte, preguntada sobre el adelanto de la campaña de vacunación de la gripe, como ya ocurrió el año pasado, mantiene que Castilla y León seguirá los pasos que marque la estrategia nacional. Podría ocurrir, y se realizaría por los equipos de Atención Primaria y todas las entidades colaboradoras que vacunan habitualmente, mutuas, fundamentalmente.