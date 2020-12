España enfila la Nochevieja con la incidencia al alza

España afronta la recta final hacia la Nochevieja con una incidencia acumulada de la covid al alza -nueve puntos más que ayer- y 320 fallecidos más, pero con la primera gran remesa de vacunas Pfizer/BioNtech ya en casa, tras el retraso del lunes por un problema logístico de la farmacéutica.

El Ministerio de Sanidad ha reportado este martes 14.089 nuevos contagios de covid, con lo que la cifra total de positivos se eleva a 1.893.502, y la de muertos a 50.442, con 320 fallecidos más, mientras que la incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes vuelve a repuntar hasta 255,55, nueve puntos más que ayer.

Además, las comunidades han notificado 12.032 enfermos ingresados (140 menos que ayer) en los hospitales, con una ocupación hospitalaria del 9,94 % por ciento frente al 10,04 del lunes, que en el caso de las ucis se sitúa en el 21,05 % de las camas (21,14 %).

La incidencia acumulada, que ayer experimentó un descenso de más de 16 puntos, respecto al 24 de diciembre, ha vuelto a repuntar este martes y, por comunidades siguen a la cabeza Baleares, con 522,85 casos (514,42 ayer); Extremadura, con 422,59 (400,30); Madrid, con 349,88 (334,03); Comunidad Valenciana, con 363,99 (323,76), y Cataluña, con 330,79 (321,75).

Estos datos se conocen dos días antes de la celebración de la Nochevieja, en el ecuador de unas navidades en el que gran parte de las comunidades autónomas ha optado por mantener las mismas restricciones activas desde la Nochebuena, entre ellas Cataluña, a pesar de las fuertes críticas de sectores sanitarios al Govern.

Comienza la llegada masiva de vacunas antes de nochevieja

La campaña de vacunación ha seguido este martes con la recepción de más de 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNtech para que comience la inmunización masiva prevista para los próximos meses.

El envío de las dosis ha aterrizado a primera hora en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Vitoria, Valencia y Sevilla, y al igual que ocurrió el domingo -cuando se repartió un avance de dosis- el Ejército se ha encargado de llevar el cargamento a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

En las Islas Canarias, las dosis han llegado a los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte mediante un envío directo organizado por el Ministerio de Sanidad.

Esta es la primera gran remesa tras el avance de dosis que llegó el pasado domingo, y que se aplicaron en residencias de ancianos, entre ellas, en Lleida, donde una enfermera del equipo de profesionales que intervino en la residencia Balàfia I ha dado positivo en COVID-19.

Según han informado desde el Departamento de Salud de la Generalitat, a raíz del positivo de la enfermera se ha decidido aislar a los 66 residentes en sus habitaciones, 61 de los cuales, fueron vacunados el domingo.

También están aislados los casos confirmados de la cepa británica del coronavirus, los dos últimos en la Comunidad de Madrid, que se suman a los cuatro ya registrados en esta misma región y a otros cinco reportados hasta el momento por Andalucía.

Sánchez: el gobierno no va a hacer una disputa con la vacunación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que, de la misma forma que no ha hecho una disputa de la pandemia, tampoco la va a hacer de la vacunación, y que va a centrar todo su empeño en "trabajar codo con codo" con todas las administraciones para garantizar su acceso equitativo.

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros de 2020 al ser preguntado por las críticas lanzadas desde el PP por el etiquetado de las cajas en las que llegaron las primeras dosis y por el reparto que ha cuestionado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso ha matizado este martes que "en ningún momento" ha hablado "de discriminación" en la distribución de las vacunas entre las distintas regiones, y que quiere "lo mejor para todas por igual", aunque insiste en conocer "cuáles son los criterios" del reparto.

Por su parte el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que ningún consejero se ha quejado en el Consejo Interterritorial de Salud.

"A mí ese tipo de comentarios que hacen otras formaciones políticas -ha señalado-, prefiero no entrar a comentarlos y calificarlos. El esfuerzo de vacunación que está haciendo todo Europa y el país ofrece un rayo de esperanza e intentar hacer una disputa política de este asunto me parece fuera de lugar y no voy a entrar".

Lo ha hecho en el mismo día en el que el Ministerio de Sanidad ha facilitado la identidad de los expertos que elaboraron los informes de la desescalada y que se corresponden con los 14 trabajadores del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón y un epidemiólogo externo.

El PP denuncia un trato "injusto" en el reparto de fondos europeos

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido equidad en el reparto entre las comunidades autónomas tanto de las vacunas como de los fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia. Sobre estos últimos ha asegurado que su partido hará una comisión de seguimiento y no pasará "ni una" si no hay transparencia y rendición de cuentas.

En la misma línea, los presidentes autonómicos del PP han reclamado al Ejecutivo equidad en el reparto de los fondos europeos, que ascienden a 10.000 millones de euros, al considerarlo "injusto e insuficiente" y basado en criterios "unilaterales" y "sectarismo"