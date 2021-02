«La crisis ha unido a los profesionales de la hostelería»

Fernando José Alfayate lleva años, trabajando en la Federación Abulense de Hostelería (como vicepresidente), llegó a la vez que Víctor Gómez, presidente de la misma hasta hace unos días y de él acaba de tomar el testigo para ponerse al frente de los hosteleros. La semana pasada hubo elecciones y de ellas salió Alfayate como nuevo presidente al que le avala una candidatura en la que «hemos buscado gente que aporte» y que incluso no eran hasta ahora asociados de la misma. Por supuesto que sabe al frente de qué se pone, primero porque lleva mucho tiempo en la asociación y segundo por una vocación que lleva en la sangre ya que «empecé muy joven echando una mano en La Venta de la Miel, el establecimiento de mis padres».

Desvela que para dar el relevo a Gómez le pidió a éste que no desapareciera de la Federación, donde continuará como vocal y también le ‘reprocha’ haberle puesto «el listón muy alto». Asegura Alfayate que su labor será continuista porque se ha trabajado mucho, aunque «quizá hemos fallado en la comunicación». Pero al final la gente, considera, «ha visto que nos dejamos la piel porque esto al fin y al cabo es algo a mayores ya que todos tenemos nuestro negocio o nuestra familia».Entiende que «gente que no creía en la Confederación de Empresarios nos está apoyando». Como decíamos sabe a lo que se enfrenta porque además llevan un año peleando por los hosteleros que tan mal lo están pasando con la pandemia y los consiguientes cierres. La crisis ha hecho mella, «muchos caerán y de hecho algunos ya han tenido que cerrar», afirma, pero también cree que esta crisis «nos ha unido» a los profesionales y «ha hecho que muchos se hayan adherido a la Federación» dependiente de Confae, algo que considera obedece al trabajo de Gómez especialmente. De cara al futuro espera «lograr los 200 asociados».

Suman socios y ganan fuerza para seguir alzando la voz ante una situación que consideran «injusta». Ya es de sobra conocida su reivindicación de «platos rotos» que llevan varias semanas (cada martes) escenificando al frente de las administraciones y con la que van a continuar.

Una iniciativa plenamente abulense que en Hostelería de España han adoptado para visibilizar su grave problema. «Injusto», insistía porque considera que los cierres decretados por la Junta no vienen avalados con cifras y ya que considera que cuando han estado abiertos lo han hecho bien adoptando todas las medidas establecidas e incidiendo en que no hay cifras que demuestren la incidencia o el contagio en establecimientos hosteleros.

Siguiendo la senda de su predecesor y con nuevos rostros en la andadura, algunos de la provincia -algo en lo que van a insistir en captar socios de fuera de la capital- continuarán clamando por la necesidad de ayudas directas para poder mantener a la hostelería en una tierra eminentemente turística que también los necesita para poder dar el servicio a ese visitante que nos llega. Pero, ante todo, un sector hostelero que acarrea mucho más pues tras él y con él hay otras muchas empresas dentro de la cadena de distribución.

Acaba de llegar y ya ha pedido una reunión con el Ayuntamiento porque considera que necesitan más ayudas de esta institución tales como «eliminación o rebaja en la tasa de basuras o en el IBI» porque si bien la exención de la tasa de terrazas es bienvenida «hay establecimientos a los que no les llega porque no tienen terraza». Considera que los apoyos en forma de subvención que se han establecido por ejemplo de la Junta son «insuficientes» y pone como ejemplo las ayudas vinculadas al mantenimiento del empleo. Hoy están cerrados pero cuando esto acabe estima que nada va a ser igual. Cuando les reciban en el Ayuntamiento asegura que «iremos a aportar, no queremos pedir». Saca a la palestra el recurso ganado por los hosteleros del País Vasco y recuerda que en Castilla y León también acudieron a los tribunales, no hubo medidas cautelares y está recurrido. Desde Hostelería de España apunta que se está intentando recurrir en global pero lo que ya hay son demandas de particulares hosteleros abulenses reclamando indemnizaciones ante una situación insostenible.