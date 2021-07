Sin suerte en el circuito de Assen

Llegaba con ganas el abulense Víctor Rodríguez a la tercera cita en el calendario del WorldSPP300, en el circuito holandés de Assen, y cerró la misma con sabor agridulce tras un fin de semana en el que el piloto de Piedralaves volvió a demostrar que puede estar peleando con los mejores y por el podio pero en el que se fue al suelo en la primera de las carreras, la del sábado, cuando rodaba en el grupo cabecero y buscaba la segunda plaza.

«Cabeza alta y a seguir luchando» señalaba el piloto de SMRZRacing tras su paso por Assen en una carrera que comenzaba con el abulense sumando buenas sensaciones en las clasificatorias y la posición 6 de salida para la primera de las carreras. Con 1’49’’264 Víctor Rodríguez estaba con los mejores. Sólo Víctor Steeman y Jeffrey Buis habían demostrado poder rodar a 1’48’’. Sin embargo en una primera carrera marcada por las numerosas caídas –hasta 17 pilotos se fueron al suelo– a falta de 13 vueltas para el final el abulense, que había remontado para pelear por la segunda plaza, se iba al suelo. Perdía el ritmo de carrera y la oportunidad en una primera carrera en la que acababa 26º. «Imposible no estar frustrado cuando te caes rodando segundo y sin variar lo que has hecho todas las vueltas. Mañana será otro día» comentaba a través de las redes sociales tras una primera carrera que se adjudicó Adrián Huertas (MTM Kawasaki).

No le fueron bien las cosas en la carrera del domingo. «He apretado al máximo recortando y adelantando en zona de curvas del circuito y aunque he podido aguantar con el grupo delantero, en la última vuelta me han sacado fuera de pista y he perdido muchas posiciones» explicaba tras una última carrera en la que varios pilotos –junto al abulense Ana Carrasco y Alejandro Carrión– perdían finalmente una posición por exceder los límites de la pista. Así, el abulense acabaría en el puesto 17º. La victoria correspondía a Tom Booth-Amos (RTMotorsports by SKM - Kawasaki), cerrando así una nueva cita del WorldSPP300 que lidera Adrián Huertas (MTMKawasaki) con 108 puntos. Víctor Rodríguez ocupa el puesto 25º con seis puntos.

La siguiente cita del calendario, tras las tres primeras carreras en Motorland, Misano y Assen, está fijada para el 6-8 de agosto en el circuito checo de Most.