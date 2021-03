Continúan las concentraciones de 'platos rotos'

Un martes más la Federación de Hostelería de Confae tenía una cita con su concentración de ‘Platos rotos’ frente a las administraciones abulenses. Primero en la delegación territorial de la Junta y luego en la Subdelegación y el Ayuntamiento. Sin embargo en este segundo martes de marzo la afluencia fue algo menor de lo acostumbrado ya que la Junta de Castilla y León para entonces había levantado en parte las restricciones derivadas de la pandemia. Desde el lunes se permitía la apertura del interior de los bares con un aforo del 30% y para consumo en mesa (también con limitacion de clientes). Un hecho que ha hecho aflojar en parte la convocatoria ya que según el presidente de los hosteleros, Fernando José Alfayate, en torno al 60% de los profesionales han abierto ya. El resto, entre los que Alfayate se encuentra, tiene previsto hacerlo a lo largo de la semana y habrá muchos que «desgraciadamente no lo hayan conseguido y no vuelvan a abrir», de esto, dijo, «nos iremos enterando porque la gente normalmente no lo cuenta».

Las restricciones van a menos pero los platos rotos seguirán ya que siguen reclamando varios asuntos: el levantamiento de los cierres perimetrales, la recuperación de los horarios que había antes del confinamiento y ayudas, pero ayudas directas porque, decía que: «sí, hay compañeros que han recibido hasta 4.000 euros» pero se preguntaba que puede significar esa cantidad si por ejemplo tienes una empresa con 30 trabajadores.

Además de cara a esta jornada se esperaban la publicación de las ayudas estatales de 11.000 euros para el sector en el boletín, pero no sólo no ha sido así sino que se temen «que sea otro globo sonda», explicaba el presidente de los hosteleros.

Los límites a la hora de ejercer su trabajo les dejan con la economía muy mermada ya que podrán ingresar a juicio de Alfayate en torno al 12 por ciento de lo que podían facturar antes en un día o en un mes normal.

respetar para no volver a cerrar. En cualquier caso ante la flexibilización de medidas hacía un llamamiento tanto a sus compañeros como a los clientes a respetar las medidas sanitarias establecidas para conseguir que «no nos cierren nunca más», aseguró.

Junto a Fernando Alfayate se encontraba el secretario de la asociación de hoteles integrada en la Federación, Marcos Manuel Sánchez, quien entendía que las cosas «se están haciendo tarde, mal y nunca», pedía que se aclararan las medidas, esto es lo que se puede hacer y lo que no porque en tema de bodas y banquetes «se ha cancelado todo lo que teníamos hasta junio prácticamente» y para no perder el verano tienen que entender a lo que se enfrentan y lo que se les permite, «poder dar tranquilidad» a los clientes, sintetizaba de ahí que pedía que la información «fluya».

Por supuesto que se mostraba contento con la apertura pero no con el 30% al que se les permite trabajar porque no es lo mismo levantar el cierre así, estimaba, o «dar las luces y seguir pagando el 100% de los impuestos» que si estuvieran a pleno rendimiento.

También criticaba que ese porcentaje del 30% es el ritmo al que trabajan las administraciones cuando deberían hacerlo no «al 100% sino al 200%» para dar soluciones.

Y apuntaba que para avanzar, entre otras cosas, no estaría de más crear mesas de trabajo con los hosteleros representados y por supuesto incrementar el ritmo de vacunación.

Entendía la situación actual, el momento, como un punto de inflexión en el que debe empezar a fluir la información para dar tranquilidad a los posibles clientes y poder trabajar mejor, sobre todo porque «hasta junio está todo perdido ya». Así debe de ser para no perder también el verano que está por llegar.

Por cierto que a modo de sugerencia Alfayate dejaba sobre la mesa las campañas para la reactivación de la hostelería emprendidas por la Diputación de Ávila y algunos ayuntamientos como el de Candeleda o el de Arenas en forma de bonos para el consumo en estos establecimientos.