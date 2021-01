Pase lo que pase, Jimeno tiene crédito

Plena confianza en José Manuel Jimeno y crédito suficiente. Así se afronta desde los despachos del Adolfo Suárez lo que pueda deparar este sábado el ‘clásico’ entre el Real Ávila y la Gimnástica Segoviana, un duelo que llega para los encarnados con el vaso, según se mire, medio lleno o medio vacío. Segundos y con el ascenso a Segunda B perfectamente señalizado en su hoja de ruta, los últimos dos encuentros de los encarnados han despertado las dudas y las críticas de un sector de la afición hacia la labor del entrenador madrileño. El empate (1-1) ante el Bupolsa y la derrota (1-0) ante el Burgos Promesas han desatado el ruido de sables contra la figura de José Manuel Jimeno por su gestión –tanto por el estilo de juego como por los jugadores elegidos y sus posiciones en el campo– de una plantilla a la que todos ven capacitada para mucho más, especialmente tras los refuerzos invernales. Un escenario de ruido y ‘pañuelos blancos’ que ha teñido la antesala del ‘clásico’ de manera inesperada.

Hay dudas fuera, pero no dentro. Los cinco puntos perdidos en los últimos dos encuentros han dolido, nadie lo niega, pero la confianza en la labor del entrenador sigue intacta. Tienen muy claro que en ningún caso serán la chispa para poner en marcha el más mínimo movimiento en el banquillo. No han sido el detonante ni lo será lo que pueda pasar este sábado ante la Segoviana. Pase lo que pase en el ‘clásico’ José Manuel Jimeno seguirá siendo el entrenador del Real Ávila.

Desde el club son muy conscientes del valor emocional del fútbol. Por eso, antes y ahora serenidad. Ni hace apenas unos días eran ya equipo de Segunda División B «ni ahora estamos en Regional» comentan ante lo vivido en una semana en la que muchos aficionados no han dudado en utilizar las redes sociales, un canal muy empleado por el club, para pedir la ‘cabeza’ del técnico y llamar al cambio. «Aunque perdiéramos el sábado, seguiríamos en puestos de playoff. Por lo que José Manuel Jimeno no se juega nada» señalan cuando se pregunta por lo que pudiera ocurrir en la noche del sábado si el resultado y la imagen, un factor que nadie debe perder de vista, no sonriera a los encarnados.

Porque nadie, ni dentro ni fuera del club, es ajeno al estado de forma y momento de resultados de una Gimnástica Segoviana totalmente intratable. Once partidos y once victorias acumulan los de Manu González, que han puesto la directa no sólo hacia la Fase de Ascenso sino hacia la propia Segunda División B. Han asumido a la perfección el plan, sumar ahora todo lo posible para afrontar la segunda fase en las mejores condiciones. Si alcanzan la misma con el actual coeficiente –cien por cien– o similar, les van a ‘sobrar’ partidos cuando deban verse las caras con Cristo Atlético y Atlético Astorga, los dos principales candidatos desde el Grupo A a pelear por la Segunda División B. Un contexto de superioridad ante el que nadie da por amortizado el duelo del sábado, ni mucho menos, pero sí tomar conciencia de que será un partido complicado de sacar adelante. Aunque ya sabe el Real Ávila lo que es romper este tipo de estadísticas. La temporada pasada el Zamora de David Movilla sumaba en el Adolfo Suárez su primera derrota (1-0) en una temporada impoluta apenas salpicada por tres empates.

Así pues, aunque el inicio de la semana llegó con el sinsabor de la derrota en Castañares, desde el Adolfo Suárez se afronta la semana y ‘el clásico’ desde la tranquilidad. No habrá movimientos ni reuniones de madrugada. Toca cerrar esta fase de calendario de partidos aplazados, problemas de entrenamiento y dos pinchazos inesperados para comenzar a mirar a lo que viene después. Porque el equipo, más que en el partido ante la Gimnástica Segoviana, comenzará a jugarse su futuro inmediato el próximo miércoles con la visita del Mirandés B al Adolfo Suárez y en especial con los duelos siguientes ante la Arandina el domingo 7 y el Numancia B, ahora tercero, el domingo 14. Dos rivales ante los que verdaderamente se juegan mucho más.