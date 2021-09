El gran duelo del sur

En el rugby del hemisferio sur no hay una historia tan apasionante como el duelo entre Nueva Zelanda y Sudáfrica. Hay más prosa entre los primeros y sus vecinos oceánicos, Australia (173 partidos a lo largo de 118 años); pero el verso, lo realmente jugoso, está en esos 11.300 kilómetros entre Wellington y Ciudad del Cabo. Todos los duelos directos entre los 'All Blacks' y las distintas selecciones del planeta están por encima del 70 por ciento de victorias neozelandesas, excepto la estadística ante los 'Springboks': 99 enfrentamientos para 59 triunfos, 36 derrotas y 4 empates desde el primer partido en el estadio Carisbrook de Dunedin (Nueva Zelanda) en 1921. En efecto, la más controvertida, épica y dramática relación del rugby del Sur cumple al mismo tiempo 100 partidos y 100 años.

Se trata de la quinta jornada del Championship, el heredero del Tri-Nations que empezaron a disputar ambos junto a Australia en 1996 y que en 2012 incorporó a Argentina; el equivalente, en definitiva, al Seis Naciones más allá del paralelo cero. Un formato de todos contra todos que los 'All Blacks' pueden dejar sentenciado (mañana a las 9,05, hora española, en Townsville), ya que lleva cuatro victorias en otros tantos partidos.

Los conflictos raciales marcaron los primeros 60 años de enfrentamiento (se canceló una gira de los ‘All Blacks’ porque el gobierno sudafricano no permitió que jugasen maoríes, hasta 1981 no hubo un jugador no blanco en Sudáfrica, Errol Tobías), pero también los arbitrajes locales: hasta que la International Rugby Board (hoy World Rugby) no corrigió este apartado, algunas crónicas del momento recogen serios episodios de indignación mutua que fueron 'calentando' la relación.

Cada aficionado al rugby guarda en su retina algún 'trocito' de un Nueva Zelanda-Sudáfica: los ensayos de McCaw y Dagg en los minutos 77 y 79 para remontar el Tri Nations 2010, o por encima de todas las 'postales', la final del Mundial de 1995: los sudafricanos como anfitriones después de dos campeonatos sancionado por las políticas de 'apartheid' del país, la figura de Nelson Mandela, la película 'Invictus' popularizando aquel emocionante 15-12 sobre los 'All Blacks'…

No se enfrentan desde el partido inaugural del Mundial de Japón'19 (23-13 para los oceánicos, aunque el triunfo final en el torneo fue para los 'Springboks’) y todas esas historias pasadas estarán presentes en el duelo del centenario.