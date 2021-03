Podemos no ve diferencias entre la gestión del PP y XAV

Podemos no ve “ninguna diferencia entre lo que hacia el PP y lo que está haciendo ahora Por Ávila” en el Ayuntamiento de la capital, tras analizar el proyecto de presupuesto para el presente año. Aseguran desde la formación morada que no entienden “por qué están constantemente acusándose unos a otros, cuando los dos hacen el mismo tipo de política municipal y seguimos siendo los ciudadanos quienes seguimos padeciendo las consecuencias de sus pésimas gestiones”.

“Sabemos y entendemos que no es fácil gestionar un ayuntamiento endeudado hasta las cejas por los grandes despilfarros de las Corporaciones gobernantes anteriores, pero también entendemos que, si uno en campaña municipal dice una cosa, si es verdad lo que has prometido debes cumplirlo”, afirman desde Podemos, quienes aseguran que entienden “hubo que hacer una subida impopular de impuestos, pero a dónde ha ido a parar ese incremento de recaudación. No vemos que se traduzca en nada positivo, pues vemos que año tras año se siguen teniendo las mismas carencias en cuanto a edificios y colegios públicos mal conservados o aceras levantadas que suponen un peligro. Solo hay que darse una vuelta a ver los patios de los colegios públicos en comparación con los concertados”.

Desde esta formación política echan en falta más presupuesto para algunas partidas y crear otras. Y en ese sentido apuntan algunas de las principales partidas que en su día los ciudadanos abulenses plasmaron en sus puestos móviles, tales como el arreglo de calles (tanto la carretera como las aceras, porque hay multitud de baldosas sueltas, hay badenes que producen retenciones de agua cuando llueve bastante, reparar los baches), la mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida, la mejora y creación de más espacios públicos donde poder pasear, el refuerzo de la instalación y mantenimiento de papeleras en la vía pública, la gestión de los colectores del agua acorde al nuevo mapa de desarrollo urbanístico tanto en Ávila como en los barrios anexionados; el cuidado, reparación y mantenimiento correcto de todos los edificios públicos, haciendo especial hincapié en los colegios públicos; el aumento de servicios sociales públicos tanto para niños (guarderías y ludotecas) como para los mayores, la colaboración con las operadoras para llevar la fibra óptica a los barrios anexionados, un mayor inversión en los barrios anexionados, “eliminando las muchas carencias que tienen”; ayudas económicas a autónomos y pymes, con el fin de que los jóvenes no se vayan de Ávila y ayudar a paliar los efectos de la pandemia, y la creación de un fondo social para que nadie se quede sin comer, ya que “bastantes familias se han quedado sin ingresos a cuenta de la pandemia”, subrayan.

En referencia a de dónde saldría el dinero para esas inversiones, Podemos señala que “hay varias partidas presupuestadas que pueden esperar su realización, al igual que la piscina cubierta va a esperar, o simplemente recortar esas partidas en cantidades adecuadas para la realización de estas demandas ciudadanas. También se puede reducir que no eliminar los sueldos de los políticos de dedicación exclusiva, ya que puesto están ahí de manera vocacional pasen a ganar el salario medio de Ávila, para no ser más ni menos que nadie”.

Piden además “lealtad hacia los ciudadanos de Ávila” y que “empiecen a cumplir lo prometido”.