La Diputación apuesta por el fútbol sala

Aún con el buen sabor de boca que dejó la presentación de la Vuelta a España 2021 y la confirmación de que la ronda española volverá de nuevo a Ávila con una etapa dominical –domingo 29 de agosto– que recorrerá el sur de la provincia para acabar en El Barraco, la Diputación Provincial, de manos de su presidente, Carlos García, y el responsable del Área de Cultura, Deportes y Patrimonio, Eduardo Duque, volvía a citarse este viernes con el deporte y en este caso con el fútbol sala y los dos clubes actualmente más representativos de la provincia en esta disciplina, el Ávilasala (Segunda DivisiónNacional Femenina) y el Tierra Castellana Ciudad de Arévalo (Tercera División). En este caso para la firma de un convenio para el apoyo a ambas entidades deportivas y la labor que vienen realizando más allá de la propia competición.

Se siente identificada la Diputación Provincial con el deporte y su valor añadido para la promoción de la provincia, pero en este caso «además de ser dos clubes que compiten, tienen una vertiente que consideramos fundamental para apoyarlos. Son las actividades inclusivas» con deportistas con capacidades diferentes.«Un factor esencial para mostrarles nuestro apoyo» comentaba Eduardo Duque, responsable del Área de Cultura, Deportes y Patrimonio ante dos nuevos convenios que estarán en vigor esta temporada con un valor económico de 2.000 euros cada uno. «Somos conscientes de que el mundo del deporte se está viendo afectado por la pandemia» señalaba Eduardo Duque ante un convenio con el que ayudar a seguir sosteniendo los proyectos y respaldando a las personas que los llevan a cabo.

«Las circunstancias no acompañan pero eso no quiere decir que la Diputación no tenga claro que podemos fomentar y desarrollar esos valores» apuntaba Carlos García, presidente de la DiputaciónProvincia ante las actividades que realizan ambos clubes. «No sólo es el importe económico, sino el compromiso que tiene la Diputación con todos los clubes pequeños.Les tenemos que agradecer mucho a muchas personas por utilizar el deporte para exponer nuestra provincia fuera de nuestras fronteras. No sólo vamos s seguir apostando sino invirtiendo para que nuestro deporte llegue a todos los rincones de la geografía regional y nacional».

Ayudas que han sido bien recibidas por ambos clubes. «Es una temporada que está siendo muy dura» señalaba SergioGarzón, presidente del Tierra Castellana Ciudad de Arévalo en un año sin espectadores, de reducción de socios y patrocinadores y con ello de ingresos. Ayudas así «son fundamentales para seguir dándonos a conocer por Castilla y León» en un curso en el que el objetivo es el ascenso de un club con un gran sentimiento de comarca. Dificultades con las que también ha tenido que lidiar el Ávilasala en su año de debut en la Segunda División. «Agradecemos el empuje» comentó ante un proyecto deportivo «con ideas y motivación» para la provincia.