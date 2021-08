La Comunidad de Madrid presume de modelo fiscal

La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha asegurado que la Comunidad de Madrid no quiere "confrontar" su modelo fiscal con otros y cree que es "el mejor", por lo que ha invitado a otras comunidades autónomas a "probarlo", poniendo de ejemplo las medidas implantadas en Andalucía que "están teniendo buenos resultados".

Así se ha manifestado Dancausa en declaraciones a los periodistas tras visitar una unidad de atención psicológica para adolescentes víctimas de violencia de género, en referencia a las palabras del conseller de Hacienda, Vicent Soler, de que las medias verdades son "mentiras" en el caso de las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid, porque estas perjudican a las clases medias con un 10% menos de gasto sanitario por habitante que la media y un 20% menos en gasto educativo.

Dancausa ha resaltado que es "indiscutible" que la región ha colaborado con otras CC.AA. a través de los fondos de solidaridad y que pone "prácticamente el triple" de lo que pone Cataluña, ha señalado en declaraciones a los medios tras ser preguntada por el 'dumping fiscal'.

Además, ha señalado que lo que ha mencionado Soler sobre las clases medias "no es cierto" ya que ha destacado que un contribuyente fiscal que pague menos de 20.000 euros, desde el 2004, se ha "ahorrado" cerca de 69.000 euros. "Eso demuestra que no es cierto que las clases medias no están siendo beneficiadas por la reducción fiscal. Creo que cuando afecta a todos los bolsillos, la mejora es suficiente", ha manifestado.

Por su parte, a través de Twitter, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que Madrid "recauda un 46% más que la media en España" porque su política consiste en "más personas trabajando pagando menos impuestos". "Todas las comunidades de régimen común pueden aplicar la misma política, es cuestión de querer", ha sugerido.