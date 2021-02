Segundas partes nunca fueron buenas

La segunda etapa de José Manuel Jimeno como entrenador del Real Ávila no ha tenido un final feliz. Si en la primera no fue renovado después de una temporada en la que el equipo quedó lejos del objetivo del playoff, en la segunda ni siquiera ha llegado al final, porque este martes los dirigentes del club abulense han decidido cesar de sus funciones al técnico madrileño, que este miércoles ya no se sentará en el banquillo del Adolfo Suárez, si no que lo hará el segundo entrenador del equipo, Jorge Solano.

El club mandó el mensaje la semana pasada de que pasara lo que pasara en el partido ante la Segoviana, que se daba de antemano por perdido desde la propia entidad, Jimeno disponía del crédito suficiente como para que su continuidad en el banquillo encarnado no peligrara, pero apenas una semana después, la situación ha variado de tal forma que a media tarde de este martes el Ávila emitía un comunicado oficial en el que se anunciaba la despedida de Jimeno, que deja al equipo en la segunda posición, dentro del objetivo para esta temporada de pelear por el ascenso.

Un empate y dos derrotas en los tres últimos partidos del equipo, la sensación de un juego irregular e inseguro y los cánticos de «Jimeno vete ya» que se pudieron escuchar en varias fases del encuentro del pasado sábado ante la Segoviana han precipitado los acontecimientos y dan por terminada la relación entre el club y un entrenador que ya no tuvo una buena acogida entre el aficionado abulense en su primera etapa, y en esta segunda se había vuelto a torcer desde el Clásico de Castilla que terminó con 1-3 ante el eterno rival.

Sobre la última crítica del público hacia su papel como técnico encarnado, Jimeno declaraba, en la que a la postre han sido sus últimas palabras públicas como técnico del Ávila, que «me parece que es muy triste porque el equipo está compitiendo bien durante la temporada, está segundo clasificado y no se baja de ahí, está con una grandísima ventaja de puntos y parece que se está esperando a algo como una derrota para en vez de estar disfrutando con su equipo, apoyarle, animarle, llevarle en volandas y hacer que los futbolistas sientan ese apoyo y esa fuerza de la grada, pues dedicarse a pedir Jimeno vete ya o a un quién sea vete ya. Me parece muy triste».

Jimeno deja el Ávila a 9 partidos de que finalice la primera fase de la competición, con el primer puesto del grupo imposible de alcanzar y con dos puntos de ventaja sobre el tercer, cuarto y quinto clasificado.

De los 13 partidos oficiales que el Ávila ha disputado esta temporada, el equipo ganó 7, empató 2 y perdió 4, con un balance de goles a favor de 16 y de 11 en contra. Segundo en el grupo B del grupo VIII de Tercera División con 23 puntos, en el combinado de los dos grupos era cuarto clasificado, lo que valía para llegar a la semifinales de la fase de ascenso a la 2ª División RFEF.

El comunicado del club abulense, el típico en estos casos, informaba que «el Real Ávila comunica la no continuidad del entrenador del primer equipo, José Manuel Jimeno. Le agradecimos los servicios prestados durante esta segunda etapa, el entusiasmo e ilusión que ha puesto en todo momento para cumplir los objetivos marcados y su profesionalidad como entrenador. Desde el Real Ávila, sólo nos queda desearle la mayor de las suertes en su futuro deportivo y personal, y que siga dando continuidad a su larga carrera en los banquillos repleta de éxitos».